Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Sarri ristruttura la difesa, torna Zaccagni

FORMELLO - LAZIO, PATRIC RECUPERA. TORNA ZACCAGNI, DUBBI SUI TERZINI
FORMELLO - Casale squalificato, Patric recuperato. Sarri tira un sospiro di sollievo almeno per lo spagnolo, ieri fermo per dei sintomi influenzali. Oggi ha svolto la rifinitura, sarà lui ad affiancare al centro della difrena Romagnoli, rientrato da pochi giorni dalla...

LAZIO-SAMPDORIA, MARUSIC: "GIOCHIAMO MEGLIO DELL'ANNO SCORSO. NAPOLI? SIAMO MOTIVATI"
Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi....

LAZIO, IL TENERIFE PUNTA UN ATTACCANTE: IL NUOVO PROFILO ESCLUDE QUELLO DI PEDRO?
Mentre deve fare i conti col bruttissimo infortunio di Durmisi, il Tenerife è in cerca di un attaccante. In questi ultimi giorni era emersa dalla Spagna (poi confermata da Pedro ai microfoni di Cadena Ser) la notizia di contatti con i dirigenti del club...