Napoli - Lazio, Romagnoli: "Vittoria importante che ci fa godere”

Una vittoria prestigiosa quella con cui la Lazio torna a Roma. La squadra di Sarri si impone sul Napoli grazie a una super rete di Vecino ma soprattutto grazie a una gara tatticamente perfetta a livello difensivo. Tra i protagonisti anche Alessio Romagnoli, che tornava in campo da titolare dopo l'infortunio, che al termine della sfida è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Da cosa nasce questa vittoria? Nasce dal quotidiano, ci alleniamo per questo ogni giorno. I complimenti vanno fatti agli attaccanti in primis, abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati molto bravi. Quanto abbiamo lavorato ai movimenti?Poco, abbiamo giocato lunedì sera ma abbiamo visto i filmati e anche la gara di andata. Sapevamo che il nostro obiettivo era quello di stare alti e non dargli profondità, questi sono i frutti di un allenamento continuo tutti i mesi. Se davanti a noi fanno un grande lavoro noi poi siamo facilitati. Oggi abbiamo fatto un lavoro spettacolare a livello difensivo. Cataldi mi ha preso al Fantacalcio? Perché mi vuole tanto bene, che voto ho preso? Non lo so, non lo guardo”.

Il difensore biancoceleste ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Il nostro lavoro dipende molto da quello che fanno davanti. Lavoriamo come linea ma attaccanti e centrocampisti ci hanno facilitato il lavoro oggi”.

Che partita è stata? “È stata una bella partita. Sono queste quelle che puntiamo a giocare. Ti fanno sentire vivo e ti fanno godere quando vinci”.

Grandi prove con le big? “Noi dobbiamo giocarci tutte le partite alla pari e vincerne il più possibile. Vogliamo dare continuità al nostro lavoro. Godiamoci la vittoria ma da domani si pensa alla Conference e al resto del campionato”.

Come studiate le squadre avversarie? Noi cerchiamo di studiare ogni squadre che affrontiamo. Con la Juve non abbiamo fatto bene soprattutto in campionato dove abbiamo preso tre gol. Ogni partita vale sempre tre punti. In queste partite c’è un po’ di attenzione particolare ma lo step in più è essere concentrati sempre”.