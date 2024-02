PAGELLE Atalanta - Lazio - Si salvano solo Ciro e Provedel. Marusic, altro disastro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6 - Non può nulla sulla girata ravvicinata di Pasalic. Viene spiazzato su rigore da De Ketelaere, due ottimi interventi che lo tengono sulla sufficienza.

LAZZARI 5 - Prestazione anonima, senza mai trovare il fondo. Il gol del vantaggio dell’Atalanta arriva da un cross che parte dalla sua parte. Alla fine del primo tempo rimane negli spogliatoi.

Dal 46’ PELLEGRINI 5 - Accompagna De Ketelaere fino alla conclusione in porta per il 3-0. Non lo affronta e gli lascia la possibilità di calciare col piede preferito.

GILA 5 - Fa a gara con Romagnoli su chi abbia più colpe nel lasciare libero Pasalic al centro dell’area di rigore. Sarri nella ripresa gli preferisce Casale.

Dal 46’ CASALE 5,5 - Ha perso il posto e fa fatica a trovare le misure. Non trova l’anticipo e molto spesso soffre la rapidità degli attaccanti avversari.

ROMAGNOLI 5 - Nella debacle totale della Lazio anche lui va in confusione. Gasperini non dà riferimenti alla difesa biancoceleste, che balla a ogni avanzata bergamasca.

MARUSIC 4,5 - Si fa saltare in testa sul primo gol, colpisce di mano regalando il rigore del raddoppio. La sua stagione si arricchisce di altri due errori fatali.

GUENDOUZI 5,5 - Trovare una sufficienza al Gewiss è impossibile. Il francese è l’unico che non si arrende. Meno peggio degli altri, ma il 6 è un miraggio.

ROVELLA 5 - Quando la Lazio fatica, anche lui va in affanno. Non riesce a schermare i trequartisti avversari, in balia del dinamismo dell’Atalanta.

LUIS ALBERTO 5 - Inizia la partita nel migliore dei modi mandando in porta Felipe Anderson, che però sbaglia il controllo. È l’unico sussulto in una partita piena di niente.

Dal 69’ VECINO 5,5 - Non si fa vedere mai nell’area avversaria come ci si aspetterebbe da uno come lui.

ISAKSEN 5 - La sua qualità nel dribbling si vede sempre meno. Soprattutto quando il livello dell’avversario aumenta. Non trova mai la giocata pericolosa. O potenzialmente tale.

Dal 64’ PEDRO 5,5 - Bel cross al novantesimo per il colpo di testa di Immobile che esce di poco.

CASTELLANOS 5 - Quando c’è da dialogare con i compagni tutto bene. Ma la domanda è sempre la stessa: quando tira in porta? Mai. Esce senza averci mai provato.

Dal 64’ IMMOBILE 6 - Si guadagna e trasforma il calcio di rigore che rende meno pesante il passivo. Sono 199 in Serie A, magrissima consolazione. Va vicino al raddoppio con un colpo di testa che esce di nulla.

FELIPE ANDERSON 5 - Voto generoso, verrebbe da dire. Sbaglia il primo stop della partita e questo lo fa spegnere ancor prima di accendersi.

ALL.: SARRI 5 - La Lazio viene da cinque risultati utili consecutivi. Ma a Bergamo arriva una scoppola che somiglia tanto a quella di Supercoppa. Forse avrebbe avuto bisogno di qualche aiuto dal mercato. Anzi, senza forse.