PAGELLE Atletico-Lazio | Marusic ma-Lino, qualche spunto di Zaccagni

PROVEDEL 5.5 - Incolpevole sul gol di Griezmann, buona la respinta su Lino che poi lo ostacola sul gol di Hermoso cancellato con la Var. Nulla da fare anche sulla rete di Lino a inizio ripresa, non perfetto sulla posizione di Depay su cui poi Morata si divora il tris. Serata molto diversa da quella dell'andata per la Lazio e anche per lui.

MARUSIC 4.5 - Troppo morbido nel contrasto con Lino nell'occasione dell'1-0, è sempre in balia del brasiliano, che su quella fascia fa il bello e il cattivo tempo. Mai pericoloso in fase offensiva, lascia il campo anche perché ammonito.

Dal 58' LAZZARI 6 - Cerca subito di sfidare Lino anche sul piano fisico, ma il brasiliano fa capire di essere in serata di grazia. Entra in un momento meno complesso per la difesa (Atletico in controllo dopo il 2-0), comunque mostra più vivacità del compagno sostituito.

CASALE 5.5 - Nel primo tempo appare ordinato e puntuale nelle chiusure. Sul secondo gol non riesce a liberare l'area con il suo intervento. Altri 90' dopo Verona, ormai ha completamente recuperato dal doppio infortunio muscolare.

GILA 5.5 - Un paio di chiusure (in particolare quella del secondo tempo su Depay), ma quando l'Atletico attacca l'area a pieno organico Gila e tutti i suoi compagni di reparto vanno in difficoltà. Ordinato nel giro palla.

HYSAJ 5 - Sbaglia due disimpegni a inizio ripresa, sul primo Depay scivola, il secondo porta al gol del 2-0 di Lino. In fase offensiva si vede una sola volta nella fase centrale del primo tempo senza lasciare il segno. Troppo poco visto l'avversario e il contesto.

Dal 70' PELLEGRINI sv - Prova la prodezza sulla respinta della punizione di Zaccagni. Entra quando la partita è sui titoli di coda.

GUENDOUZI 6 - Tre buoni inserimenti in area, nel primo la possibilità del pallonetto gli fa perdere il guizzo, in uno è poco supportato, nel terzo sbaglia il tiro su un buon assist di Felipe Anderson. In mezzo al campo è sicuramente il più vivo, la sua presenza si sente, spesso paga qualche imprecisione nello scambio stretto. Ammonito per fallo tattico su Depay.

VECINO 5.5 - Recupera un paio di palloni alti nel primo tempo, per il resto fa il compitino. Quando l'Atletico accelera, il varco riesce a trovarlo. Palleggio molto più lento di quello dell'andata quando giocò sempre lui da vertice basso di centrocampo

LUIS ALBERTO 5.5 - Il Mago è sicuramente il punto di riferimento della manovra, ma è meno ispirato di inizio stagione e spesso non partecipa alla fase difensiva (come in occasione del gol cancellato a Hermoso). Sarri gli risparmia l'ultima mezz'ora in vista dell'Inter.

Dal 63' KAMADA sv - Come Pellegrini entra a frittata già fatta. Nell'unico spunto l'arbitro ravvisa un suo fallo sul primo contrasto.

PEDRO 5 - Uno spunto interessante nel primo tempo, con tunnel a Hermoso e cross invitante arretrato, ma Luis Alberto e Immobile attaccano la porta e l'occasione sfuma. Per il resto poco, anzi nulla.

Dal 58' FELIPE ANDERSON 6 - Qualche sprazzo di Pipe si vede. Un paio di buoni disimpegni e la palla interessante per Guendouzi allo scadere. Nella mezz'ora del Metropolitano non è il giocatore spento visto prima di Verona.

IMMOBILE 5.5 - Pochi palloni faccia alla porta, qualche errore sulle sponde. La palla più invitante la mette al centro per la sforbiciata di Zaccagni deviata sopra la traversa da Luis Alberto, ma Ciro parte in leggero fuorigioco. Anche lui fuori intorno all'ora di gioco come Luis Alberto.

Dal 63' CASTELLANOS 5.5 - Leggermente più vivo rispetto alle ultime uscite, prova la conclusione appena entrato e cerca di conquistarsi un rigore come a Rotterdam. L'arbitro non viene richiamato alla Var e lì finisce la serata biancoceleste.

ZACCAGNI 6 - Alla lunga si spegne, ma nel primo tempo il miglior momento della Lazio coincide con i suoi spunti. Nel primo costruisce l'occasione più importante quando arriva al tiro con lo specchio aperto davanti a lui, ma non è raffinato come a Verona. Prova l'eurogol in sforbiciata, ma la giocata è vanificata dal fuorigioco di Immobile in partenza.

ALL. SARRI 5.5 - La Lazio ha il grandissimo merito di arrivare all'ultima giornata già qualificata, ma la partita di Madrid dura in sostanza 6'. Non avendo nulla da perdere era ipotizzabile almeno un approccio diverso.