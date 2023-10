PAGELLE Celtic - Lazio: Pedro ci mette la testa, Vecino... pure! Romagnoli si riscatta

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Qualcosa di più, sul tiro di Furuhashi, poteva farla. La palla gli passa tra le gambe, non sembrava una conclusione irresistibile, anche se comunque ravvicinata. Bella invece la parata sulla punizione di Hatate: era coperto, l'intervento sul suo palo è complicato.

LAZZARI 5,5: Contro il Torino aveva trovato l'assist, oggi trova meno fortuna nella metà campo avversaria. Gioca un po' frenato forse per la botta rimediata da Felipe durante il riscaldamento. Viene salvato dal Var: si era fatto saltare da Palma sul 2-1 annullato.

Dall'84 MARUSIC sv

PATRIC 5,5: Meno colpevole di Romagnoli sulla rete incassata, pure lui forse è troppo staccato dal compagno che aveva accorciato dalla parte di Hysaj. Nella ripresa si fa trovare pronto su un cross arrivato dalla fascia destra del Celtic, poi si fa sorprendere su un pallone che sembra innocuo. E lì, meno male che c'è Romagnoli.

ROMAGNOLI 6: Partendo dalla cosa più brutta: è posizionato male sull'1-0 subìto, Furuhashi percorre il corridoio lasciato aperto tra i due centrali della Lazio. Si rialza con orgoglio: di testa anticipa tutti e serve a Vecino il pallone del pareggio. A un quarto d'ora dalla fine salva tutto in scivolata coprendo le spalle alla sbavatura di Patric.

HYSAJ 5,5: Maeda si accentra indisturbato, se lo beve troppo facilmente, con due passaggi comodi Furuhashi si presenta a tu per tu con Provedel. Se la cava nel palleggio, soffre più in contenimento.

KAMADA 5,5: L'occasione internazionale dopo le panchine consecutive. Attivo quanto impreciso. "Toglie" a Felipe la palla in area (che poteva essere spedita in porta, almeno sulla carta) per un passaggio sballato. Commette un fallo pericoloso al limite, arriva subito al tiro quando si sposta a fare la mezzala sinistra.

VECINO 7: Poteva andare via, è rimasto. Era in ballottaggio, l'ha vinto. Si è inserito in area, ha segnato di nuovo un gol pesantissimo: deviazione ravvicinata ed efficace, permette alla Lazio di rialzare la testa dopo la sberla a inizio match. Di sostanza, di saggezza, anche quando deve prendersi il giallo.

LUIS ALBERTO 6: Con stadi e ritmi così diventa complicato avere il tempo di stopparla, alzare la testa e pescare il compagno. Va tutto velocizzato: ci riesce abbastanza bene, rimane la luce della squadra, l'inamovibile per eccellenza. Viene ammonito per una protesta veemente, in Europa una gestualità simile è subito punita.

Dal 67' GUENDOUZI 6,5: Non si era praticamente visto, poi tira fuori il cross della vittoria, calibrato coi giri giusti sulla testa di Pedro.

FELIPE ANDERSON 5: Troppo morbido, la cattiveria non è proprio di casa. È la Champions, Pipe: più determinazione, più determinazione, più determinazione! In linea generale non gioca neanche una brutta partita, ma fa scelte stralunate quando invece deve solo calciare ed essere efficace. Sciupi eccessivi.

Dal 67' ISAKSEN 6: Sta trovando spazio in corsa, per il primo timbro bisogna ancora attendere. Manovra la palla nell'azione decisiva.

IMMOBILE 6: Titolare dopo la panchina di sabato, si nota subito quanta voglia e carica agonistica ci sia da regalare alla squadra fin dai primi minuti. La linea difensiva del Celtic riesce a metterlo in fuorigioco un paio di volte di troppo. Nel secondo tempo dà un pallone d'oro per l'inserimento di Anderson, sarebbe stato un grande assist, se solo il brasiliano avesse almeno provato a calciare.

Dal 71' CASTELLANOS 6,5: Ci riprova in rovesciata, ne abbatte due in un colpo solo. Gestisce bene il possesso del successo. La personalità non gli manca, poco ma sicuro.

ZACCAGNI 6: Uno degli altri finora impiegati full-time. Continuano a malmenarlo, mette tutto sé stesso, guadagnando falli, ripiegando a ridosso di Hysaj sulla sinistra. Non si rende però pericoloso dalle parti di Hart.

Dall'84' PEDRO 8: Una testata d'oro, che può pesare tantissimo nel girone e in ottica qualificazione. Pochi minuti a disposizione, li sfrutta in modo meraviglioso, riconquistando il pallone che poi spedisce alle spalle di Hart con la testa, lui più piccolino di tutti. CAMPIONE.

ALL. SARRI 6,5: Non era semplice raddrizzarla dopo essere andati sotto. Si poteva fare meglio in alcune fasi della partita, si poteva pure crollare. Alla fine vince addirittura.