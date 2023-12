PAGELLE Empoli - Lazio: gigante Guendouzi! Provedel segna almeno un "gol"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 8: Si dimostra portiere straordinario. La parata su Cambiaghi è da vedere, ma non rivedere: darebbe ogni volta la sensazione di gol incassato dalla Lazio. Serve il suo miracolo per deviarla in corner e rimanere davanti. Parata mostruosa. NNel primo tempo non si era fatto parlare dietro: ci mette le dita sul tiro di Grassi deviato da Guendouzi, subito dopo è determinante su Maldini. E non si tengono in considerazione tutti gli altri interventi "normali". Ha il 94, però è un numero 1.

MARUSIC 6: Gli ultimi dieci giorni, forse, sono stati i più difficili dal suo arrivo a Roma. Ha chiesto scusa per gli errori commessi e giocato come se nulla fosse, traslocato a destra come a Madrid. L'unica leggerezza è a fine primo tempo, un altro passaggio leggibile che permette all'Empoli di sgroppare verso la metà campo della Lazio. Stavolta lo sbaglio è comunque lontanissimo dalla porta di Provedel.

PATRIC 6,5: Rischia molto per una trattenuta che gli costa l'ammonizione. Tiene fino alla fine, seppur debba comunque ringraziare Provedel in almeno un paio di situazioni.

GILA 6,5: Romagnoli non rischia e Sarri lo preferisce a Casale. Aggredisce senza timori, a volte pure troppo. Una conferma importante nel pomeriggio in cui la Lazio è costretta a ripartire.

PELLEGRINI 6,5: La chance che aspettava da tempo, la porta della titolarità si apre con la squalifica di Lazzari. Prestazione di personalità, si va valere sulla sinistra.

GUENDOUZI 7,5: Batti e ribatti, e ribatti ancora. Alla fine batte lui il colpo: sinistro deviato, premiato lo stop intelligente (perfetto) per liberare il mancino. Nella ripresa strappa il pallone per la ripartenza del 2-0. Si regala il primo gol in Serie A con la Lazio, per caratteristiche è diventato l'inamovibile del centrocampo. Se comincia pure a segnare, poi...

ROVELLA 6,5: Palloni strappati o intercettati al limite o nel cuore dell'area. Partita di sostanza. Il neo è l'immancabile cartellino giallo, dovrebbe cominciare a limitare le ammonizioni.

Dal 78' CATALDI 6: Dentro a governare nel quarto d'ora finale, recupero compreso.

LUIS ALBERTO 6,5: Parte da lui, l'azione del vantaggio. Tocco smarcante per Zaccagni, l'Empoli gli nega la gioia in extremis, poi trovata subito dopo da Guendouzi. Sente un fastidio muscolare in quell'occasione, al 25' diventa necessario il cambio.

Dal 25' KAMADA 6: La sua sovrapposizione permette a Zaccagni di rientrare sul destro e poi trovare il raddoppio biancoceleste. Essenziale.

FELIPE ANDERSON 6,5: Accelerazioni sulla destra, garantisce la spinta e una buona copertura a Marusic. Niente di straordinario, ci mette però la determinazione giusta.

Dal 78' ISAKSEN 6,5: Si era fermato nel momento migliore di forma, sembra ripartire da come aveva concluso: un paio di accelerazioni niente male, tra cui quella che avrebbe dovuto portare al 3-0 del Taty.

IMMOBILE 6: Non ci voleva proprio, sotto l'albero non trova il gol, ma un nuovo infortunio. I muscoli lo tradiscono dopo circa 20 minuti.

Dal 21' CASTELLANOS 6: Lotta su ogni pallone, pressa tutti, poi però per fortuna non pesa l'errore da pochi passi a 10 minuti dalla fine: stop e tiro, Caprile fa un miracolo, lui poteva concludere sicuramente meglio e prima.

ZACCAGNI 7: Di tigna, insistendo fino a quando si piega anche la sfortuna, che insieme a Caprile gli aveva cancellato in ogni modo la soddisfazione personale. La terza volta è quella buona, e nel conto non si mettono i tentativi del primo tempo, compreso quello precedente al timbro di Guendouzi.

Dal 78' PEDRO 6: Entra nel finale insieme a Cataldi e Isaksen, aveva dato un pallone d'oro a Castellanos.

ALL. SARRI 7: Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. La ottiene centrando un clean-sheet (grazie soprattutto a Provedel), perdendo dopo soli 25 minuti Immobile e Luis Alberto. La Lazio stringe i denti e rimane compatta. Che non sia un caso isolato.

EMPOLI (4-3-3): Caprile 7; Ebuehi 5,5, Walukiewicz 5,5, Luperto 5,5, Bastoni 5,5; Fazzini 6 (Kovalenko 6), Grassi 5 (Marin 6), Maleh 5 (Gyasi sv); Cancellieri 5 (Baldanzi 5,5), Cambiaghi 5,5, Maldini 5,5 (Destro 6). All.: Andreazzoli 5,5.

Pubblicato il 22/12 alle 20.30