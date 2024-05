PAGELLE Lazio - Empoli: parate di Christos! Patric cattivo, garanzia Vecino

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 8: La partita è più che brutta, gli errori in impostazione si sprecano, se il risultato resta inchiodato sullo 0-0 è solo merito suo: straordinaria parata su Caputo, ci arriva perché si butta quando l'attaccante ancora deve scoccare il tiro. Top riflesso, si ripete sul colpo di testa di Shpendi e sulla punizione all'incrocio di Cancellieri: sono tre interventi super.

PATRIC 7: Esulta come un pazzo dopo un cross intercettato: "È matto", il pensiero comune. Forse è solo il più determinato, a prescindere dai momenti e dalle avversarie: poco dopo è sotto la Nord a festeggiare un gol su corner, anche in quel caso è perseverante come nessun altro.

ROMAGNOLI 6: Qualche affanno di troppo considerando l'avversaria, cerca di tenere la bussola anche nei momenti di maggiore sofferenza. Giallo pesantissimo nel recupero: salterà l'Inter.

HYSAJ 6: Confermato braccetto, Tudor lo preferisce a Casale, entrambi avevano deluso a Monza. Oggi va meglio, soffre di meno anche se l'Empoli le occasioni le crea eccome.

LAZZARI 5,5: La non convocazione di Luis crea un effetto domino che libera una maglia sulla fascia. Non è una grande prova, anzi, finisce per innervosirsi un po' troppo.

GUENDOUZI 5,5: Arrembante come al solito, impreciso molto di più: perde un pallone che non diventa fatale solo per i meriti di Mandas, con Caputo che aveva calciato da un paio di metri. Rischio eccessivo per tenerla in campo. Per generosità spicca comunque: bella palla nella ripresa, Immobile e (soprattutto) Zaccagni la cestinano.

Dal 65' VECINO 7: Discesa con tiro dal limite, poteva sparare meglio, gli esce un destro a salve. Mica come quello nel finale: inserimento e timbro all'angolino. Sempre applicato, giocatore serio. E forte.

KAMADA 6,5: Sbaglia qualcosa pure lui nel manovrarla, però nel complesso è un'altra prestazione positiva che strappa gli applausi dei tifosi dopo un recupero a centrocampo. Corsa costante, non ci sono dubbi: è un altro rispetto alla prima parte di stagione. Si alza sulla trequarti nel finale.

Dall'88 CATALDI sv

MARUSIC 6,5: Non spicca, non spacca sulla fascia, però da quando è arrivato Tudor il suo rendimento è costante. La cattiveria giusta in fase difensiva: anticipo prezioso su Ismajli, era stato pescato bene su punizione.

FELIPE ANDERSON 6: Tra palloni persi e altri geniali che pescano le percussioni dei compagni: la sufficienza la strappa anche per il lavoro oscuro di rincorse e coperture.

Dal 65' ROVELLA 5,5: Forse troppa foga e voglia di mettersi in mostra agli occhi di un allenatore che finora l'ha considerato poco. Esce fuori una mezzora rivedibile.

ZACCAGNI 6: La cosa migliore, dal punto di vista tecnico, è l'angolo catapultato in area come poche volte in stagione. S'è capito che non è reato sbloccare le gare da calcio piazzato. Per il resto non è una giornata felicissima: a inizio secondo tempo stoppa male e in modo incomprensibile un pallone che andava fiondato in porta. Quantomeno doveva tentare.

Dal 76' PEDRO 6,5: Pesca alla grande Vecino, palletta niente male.

IMMOBILE 5,5: Poco brillante, Ismajli lo mura al momento del tiro, un paio di volte scivola sulle sterzate in area. La sua partita dura poco più di un'ora, il cambio era nell'aria.

Dal 65' CASTELLANOS 6: Di sponda gioca meglio del compagno sostituito, però anche lui non colpisce per alcune scelte.

ALL. TUDOR 6,5: Vince in sofferenza, comunque vince ed era ciò che contava per lasciare vive le poche speranze Champions e garantirsi l'Europa League.



EMPOLI (3-5-2): Caprile 6; Bereszynski 5,5, Ismajli 6,5, Luperto 6 (Shpendi sv); Gyasi 5,5, Bastoni 5,5 (Cambiaghi 6,5), Marin 5,5, Maleh 5,5 (Fazzini sv), Pezzella 5,5 (Cacace ); Cancellieri 5,5, Caputo 5 (Destro 5,5). All.: Nicola 6.