PAGELLE Lazio - Frosinone: così ci Gustav! E sono tutti riabiliTaty...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

PROVEDEL 6: Mezzo tentativo verso la sua porta, vive una serata tranquilla fino a quando non la rovina il braccio di Guendouzi. Soulé lo spiazza dal dischetto.

MARUSIC 5,5: Capitano piazzato a destra, servirebbe qualche spunto offensivo in più, invece si limita a tenere la posizione senza rischiare mai la sovrapposizione. Anche lui, nella stessa azione del rigore contro, aveva toccato il pallone in modo irregolare.

PATRIC 7: Ci mette il corpo su un paio di tiri da fuori e tutta la dedizione possibile in ogni azione che lo vede protagonista. Col sinistro fa scorrere i titoli di coda: meritava una soddisfazione così.

GILA 6: Una bella chiusura in scivolata, gioca con personalità, non tira mai indietro al piede. Le difficoltà aumentano quando deve impostare: lì la sensibilità è poca poca.

PELLEGRINI 6,5: Volenteroso e in costante proiezione, la cosa più preziosa è un pallone strappato ad Harroui con la difesa della Lazio spalancata. Nella ripresa ci prova da lontanissimissimo: per poca non pesca il jolly. Al contrario trova l'infortunio muscolare.

Dal 54' HYSAJ 6: Prende il posto a sinistra.

GUENDOUZI 5: Ingenuità colossale, tocca il pallone col braccio, un po' è strattonato, ma il gesto istintivo spacca la partita e le macerie crollano sulla Lazio. Ci pensano Castellanos e Isaksen a spostarle nella metà campo del Frosinone.

ROVELLA 6,5: Il migliore dei tre a centrocampo: diciamo che ci voleva poco, vedendo le prestazioni degli altri due che iniziano la gara. Fa valere la determinazione nei contrasti, grande recupero in area dopo il 2-1 di Isaksen.

Dall'86' CATALDI sv

KAMADA 5: Potrebbe essere l'ultima pre-Coppa d'Asia, qualora fosse confermato tra i convocati in Nazionale. Rimane a Roma di sicuro, se il ct era davanti alla tv stasera.

Dal 66' VECINO 6: Sarri lo inserisce sperando di migliorare il filtro e aumentare gli inserimenti nell'area avversaria.

FELIPE ANDERSON 5: Sbaglia troppi passaggi, sembra svogliato, i compagni di reparto complicano ancora di più la sua serata a luci spente.

Dal 46' ISAKSEN 8: Dentro all'intervallo per dare la scossa immediata. E infatti fulmina il Frosinone: il cross per il Taty, poi il piazzato col mancino con tanto di corsa sotto la Nord. Si sblocca e risolve la pratica, forse anche il futuro di questa stagione.

CASTELLANOS 7,5: Ci sono due partite in una: la prima è quella maledetta, in cui non gira di testa verso la porta e prova un improbabile stop di petto in area. La seconda dà il via alla notte che sognava: incornata all'incrocio, l'assist per Isaksen. Spazza via

ZACCAGNI 6,5: Attivo e forte nelle gambe, sui primi passi non lo prendono mai. Le giocate ritardate e l'imprecisione degli altri in area cancellano quanto di buono fatto in precedenza, almeno fino all'1-1.

Dall'86' PEDRO sv

ALL. SARRI 6,5: Vittoria in rimonta, una sofferenza in salita. Si sono sbloccati gli attaccanti ed è stato tutto più semplice. Non poteva esserci un altro risultato, sarebbe stato un guaio pure il pareggio.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati 6; Monterisi 6, Romagnoli 7, Okoli 6; Garritano 4,5 (Kvernadze), Barrenechea 6, Brescianini 6,5 (Bourabia sv), Gelli 6; Soulè 6,5 (Cuni sv), Harroui 5 (Caso 6); Kaio Jorge 5,5 (Cheddira 6). All. Di Francesco 6.

Pubblicato il 29/12 alle 22.42