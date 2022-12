PAGELLE Lazio - Galatasaray: Luis da Mago, Felipe in palla. Provedel sbadato

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5,5: Indeciso, impreciso. Un paio di volte si salva grazie a una buona dose di fortuna che spinge il pallone sul palo: un cross semplice semplice si stava trasformando in un errore goffissimo. Anche coi piedi oggi convince poco.

LAZZARI 6: Un tempo in cui non riesce fino in fondo a sfruttare la sua velocità-sprint. Quando ci riesce viene frenato dalla bandierina del guardalinee, fuorigioco molto dubbio.

Dal 46’ HYSAJ 6: Propositivo e attivo, recupera un paio di possessi in pressing alto. Entra con la voglia giusta.

CASALE 6: Il filtrante dell’1-0 del Gala passa tra lui e il partner Romagnoli. Responsabilità da condividere. Il mezzo errore non lo condiziona per il resto del match.

Dal 79’ GILA sv

ROMAGNOLI 6: Stesso discorso già fatto con Casale. In questa sosta è stato gestito, deve carburare al meglio, non a caso rimane negli spogliatoi all’intervallo.

Dal 46’ PATRIC 6: Devia un tiro pericoloso dal limite, l’azione era nata da un fallo non fischiato a centrocampo. Si muove sul centrosinistra, deve recuperare terreno visti gli ultimi mesi condizionati dai problemi fisici.

MARUSIC 6: Se la fa quasi tutta. Scambia bene il pallone con il compagno che gioca dalla sua parte. Inizia a duettare con Pedro, finisce con Zaccagni.

Dal 79’ RADU sv

LUIS ALBERTO 7: Nel vivo del gioco e pure del tabellino. Tocca tanti palloni, si fa vedere, la gestisce bene, diventa stoccatore su una conclusione respinta a Basic: potenza e precisione, la infila all’angolino e decide la sfida. Anche il primo gol nasce da una sua iniziativa: palla allargata e poi il “velo” che consente la stoccata a Felipe Anderson.

Dall’83’ BERTINI sv

CATALDI 6,5: Viene toccato duro sulla caviglia, il Galatasaray picchia forte, riesce a garantire comunque qualità nelle due fasi. Meglio preservarlo a causa della botta ricevuta.

Dal 46’ MARCOS ANTONIO 6,5: Un solo sbaglio, quando va leggero su un pallone a metà strada e si fa spostare fisicamente. Dimostra personalità e voglia di ritagliarsi più spazio.

BASIC 6: Prova a darsi da fare, non brilla, peccato soprattutto per quell’azione nel primo tempo sfumata per un passaggio sballato. Ha comunque il merito di arrivare un paio di volte al tiro nella ripresa, da uno di questi esce fuori il pallone spedito in porta dal Mago.

Dal 65’ VECINO 6: Appena torna, una mezz’oretta scarsa in campo per sgranchirsi le gambe dopo la breve pausa per il Mondiale.

FELIPE ANDERSON 7: Non gli date più del “discontinuo”, please. Sempre presente (l’unico che le ha giocate tutte da quando c’è Sarri), sempre sul pezzo. Colpisce il palo in diagonale dopo un minuto, poi firma il pareggio chiudendo dalla parte opposta il servizio gentile di Immobile.

Dal 77' CANCELLIERI sv

IMMOBILE 6,5: Che bello, rivederlo al centro dell’attacco. Un assist per Luis Alberto, si trasforma nel passaggio giusto per il pareggio di Felipe. Sfiora il gol personale, colpisce la bottiglietta poggiata sul palo, questione di millimetri.

Dal 46’ ZACCAGNI 6: Entra nella ripresa, non tira indietro la gamba, anzi, la stampa sulla caviglia dell’avversario visti i toni accesi della partita. Coi turchi si sapeva non fosse un’amichevole fino in fondo. Attivo, ma poco pericoloso.

PEDRO 6: Un’ora divisa su due fasce. Strozza troppo un diagonale col mancino, con la sua qualità poteva sfruttare meglio un paio di azioni in ripartenza.

Dal 65’ ROMERO 6: Vivace, sfiora il 3-1 con un tiro a giro col mancino. Deve essere un’arma in più da gennaio in poi.

ALL. SARRI 7: La Lazio gioca bene e vince contro un’avversaria che aveva già disputato tre amichevoli a dicembre. Buone trame, qualche occasioni di troppo concessa. Ma di più, visti i giorni di preparazione, non si poteva chiedere.