PAGELLE Lazio-Inter: il crollo è generale, Noslin poteva indirizzarla

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5: Calhanoglu, memore dell’ultimo rigore sbagliato, calcia centrale in sicurezza. Può di più sul tiro di Dimarco, comunque secco: la palla gli passa tra le gambe, non fa in tempo a chiuderle. Barella pesca l’incrocio, il colpo di testa di Dumfries è imparabile, anche Carlos Augusto affonda da distanza ravvicinata. Thuram chiude i conti per il punteggio tennistico. Nessuna colpa particolare, ma nemmeno una parata.

MARUSIC 4,5: Viene scavalcato dal cross di Dumfries, salta fuori tempo e permette a Dimarco di concludere alle sue spalle. Nel secondo tempo va in affanno da centrale, si vede soprattutto sull’inserimento di Carlos Augusto per il quinto nerazzurro. Non chiude nemmeno sul sesto di Thuram.

PATRIC 4,5: C’è una partita fino al rigore dell’1-0, quella dopo è nettamente più complicata. L’argine crolla ed è impossibile non farsi travolgere.

GILA 6: Meno di mezz’ora in campo, esce per un fastidio non troppo chiaro nell’immediato (forse problemi di stomaco) per cui chiede il cambio.

Dal 28’ GIGOT 4,5: Entra a freddo, forse anche per questo si fa sorprendere sul corner che porta al rigore: salta con il braccio alzato, Dumfries gli aveva preso il tempo. Esce all’intervallo, dopo poco più di un quarto d’ora.

Dal 46’ LAZZARI 5: Le speranze della ripresa si accartocciano subito sul destro di Barella. Può poco o nulla, più nulla che poco.

TAVARES 4,5: Inizio al top, sui soliti standard: progressioni e forza fisica. Poi l’Inter cresce e i pericoli diventano costanti, accentuando le difficoltà difensive. Rimane inchiodato sul colpo di testa Dumfries, non va incontro al pallone e l’olandese gli passa davanti.

GUENDOUZI 4,5: Intercetta un passaggio di Mkhitaryan che poteva diventare letale. Ci mette il massimo dell’impegno, stasera non basta.

ROVELLA 4,5: Uno degli ultimi a mollare, prende un giallo evitabile per protesta, probabilmente lo condiziona nei successivi contrasti.

ISAKSEN 5: Gioca una buona parte del primo tempo, sembra rinvigorito dal timbro di Napoli, aveva messo dentro un bel cross per la testa di Noslin.

Dal 57’ TCHAOUNA 5: Perde in uscita il possesso che porta al 5-0.

PEDRO 5: Non riesce ad accendersi, la sua partita diventa più che altro un continuo schermare Calhanoglu nella fase di costruzione dell’Inter. Lo sviluppo del match non lo aiuta nemmeno.

Dal 57’ DELE-BASHIRU 5,5: Mezz’ora abbondante con il risultato già compromesso.

ZACCAGNI 5,5: Peccato perché il suo primo tempo era stato di livello. Slalom e giocate preziose, aveva creato più volte i presupposti per impensierire l’Inter. Dopo paga il crollo della squadra.

Dall’80’ CASTROVILLI sv

NOSLIN 4,5: Nel primo tempo è come se si interrompesse tutto insieme il momento magico: cilecca il cross perfetto di Rovella, non fa meglio di testa sul suggerimento successivo di Isaksen. In partite così sono dettagli, neanche marginali, che fanno la differenza.

ALL. BARONI 5: Conviene pensare che la Lazio abbia preso oggi tutti i gol da risparmiare, poi, nelle prossime giornate. Il ko è largo, ma ci sono episodi che condizionano clamorosamente la gara indirizzandola senza pietà. Ci si mette pure la sfiga.