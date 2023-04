PAGELLE Lazio - Juventus: Milinkocrazia! Mago IA, bis-Zac. Vlahovic portachiavi della difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 7: Una, due, tre volte nella stessa azione. Deve abbandonare le speranze del settimo clean-sheet di fila solo perché gli tirano contro a ripetizione da neanche un metro. Su Bremer aveva salvato d’istinto, su Rabiot idem, poi non può più nulla nemmeno lui. Le uscite nel finale sono parate a tutti gli effetti.

MARUSIC 7,5: Terzino acciaio inox. Soprattutto nel primo tempo è insuperabile, fa sentire gambe, muscoli e cattiveria. Inorgoglisce vederlo reagire così: rabbia stile derby, ringhia a muso duro, incarna lo spirito battagliero. Kostic lo tirano fuori per disperazione.

CASALE 7,5: Prende Vlahovic, lo rende talmente piccolo nel confronto che lo infila nel taschino e lo utilizza come portachiavi. Non gli sfugge mai, non si gira mai. Ma mai mai mai. Milik, più o meno, fa la stessa figura. Di testa se la comanda.

ROMAGNOLI 7,5: Bello da vedere. Più giusto da ammirare: eleganza e senso tattico, esperienza e lazialità, guida la linea con attenzione, coraggio e attributi. Dalle sue parti non si passa.

HYSAJ 7: Ormai non sorprende più, gara sui livelli degli ultimi mesi. Altissimi, quindi. Poteva giusto evitare un fallo inutile sulla fascia. Per il resto non sbaglia niente, anzi, un paio di volte si rifugia in corner con diagonali perfetti.

MILINKOVIC 8: Il gol è più che prezioso. Per sbloccare la partita? Non solo: con quel sinistro permette a Pinsoglio di guadagnarsi l’ingaggio, sono anni che mette i guantoni solo per riscaldare le mani in panchina. Si carica la squadra sulle spalle, su quelle di Alex Sandro ci mette una manina e lo fa volare due metri. Giocatori di un peso specifico differente. A Monza ha ri-sbloccato la sua versione migliore, così è una meraviglia di centrocampista. Ah, a tutto ciò aggiunge una chiusura in scivolata che vale quanto una rete.

CATALDI 7: Vince il ballottaggio con Vecino e vince pure ogni duello a centrocampo. Imposta pulito, contrasta cattivo: le due facce dello stesso regista. Esce osannato da tutto lo stadio a 20 minuti dalla fine, quando la Lazio è avanti e bisogna serrare i ranghi. Prova da incorniciare.

Dal 70’ VECINO 6,5: Dentro per difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Un paio di palloni respinti provvidenziali.

LUIS ALBERTO 8: Intelligenza artificiale. Gli occhi dietro la testa e lo scarpino ovattato: ammortizza il pallone, lo lascia comodo comodo per Zaccagni, visto con lo specchietto retrovisore. Una partita sensazionale, l’ennesima di un 2023 stratosferico. Altro che coniglio dal cilindro: questo è un Mago che tira fuori il cilindro dal coniglio.

FELIPE ANDERSON 7,5: Esterno, poi falso nueve, è tutto ciò che serve in serate simili. Punta l’uomo, serve il compagno, si sacrifica. E non ha mai conosciuto il riposo in tutta la stagione. Sua la fiondata in area che Luis Alberto trasforma in una sigla televisiva.

IMMOBILE 6: Sacrificio a denti stretti, la prima da titolare dopo il lungo stop. Rincorre tutti, si danna l’anima, dà il suo contribuito senza avere troppo fiato o forza nelle gambe. Ci prova al volo e per poco non gli riesce l’eurogol. Sarebbe cascato lo stadio.

Dal 64’ PEDRO 6,5: Mezzora compreso recupero per gestire i palloni più bollenti e preoccupare la Juve in ripartenza.

ZACCAGNI 8: Rende tutto facile, non bisogna farsi abbagliare soltanto dall’assist di Luis Alberto: il tiro secco è e potente, preciso decisivo, stesso angolino del derby, stesso risultato. Momento di forma clamoroso, non lo fermano né con le buone, né con le cattive. Doppia cifra in campionato, l’aveva promesso, ha mantenuto la parola.

Dall’84’ BASIC sv

ALL. SARRI 8: E fu così che chiuse la collezione delle big piegate. La Juve dopo Inter, Milan, Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina. Allungo sul secondo posto, fuga per la Champions. La squadra gioca a memoria, sta meritando ogni quarto di punto conquistato. A differenza di tante altre che meriterebbero di stare ancora più staccate.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Gatti 5,5, Bremer 6, Alex Sandro 5; Cuadrado 4,5 (Danilo 6), Fagioli 6 (Miretti sv), Locatelli 5 (Paredes ), Rabiot 6,5, Kostic 5 (Chiesa 6,5); Di Maria 6, Vlahovic 4,5 (Milik 5,5). All.: Allegri (in panchina Landucci) 5.