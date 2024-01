PAGELLE Lazio - Lecce: Felipe vero nueve, Gila-power! Rovella d'impeto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6,5: Ha sfebbrato e subito murato. Sbarra la strada coi piedi a Kaba, non era difficilissimo, si dimostra comunque reattivo. Utilizzato come regista aggiunto, tocca un'infinità di volte il pallone.

MARUSIC 6,5: Buonissima chiusura su Krstovic, intuisce prima che l'attaccante sarebbe passato in percussione tra le strette maglie. Una delle migliori prove recenti, oggi non fa mancare nulla.

PATRIC 6: Un vero peccato, aveva iniziato alla grande come suo solito, scegliendo bene tempi e direzioni degli interventi.

Dal 24' ROMAGNOLI 7: All'improvviso cancellata la sua domenica di riposo. Di impeto ed esperienza.

GILA 7: Le imprecisioni sono sui rinvii improvvisi, a volte sbilenchi. Valgono molto di più le chiusure toste, in velocità e muscolari. Non si lascia sorprendere, nel finale il contrasto vinto vale come un gol.

PELLEGRINI 6: La scelta del terzino offensivo ricade su di lui, si fa rispettare senza brillare nella proiezione nella metà campo avversaria.

Dal 65' LAZZARI 6: Dentro per dare una spinta in più, nonostante il match già sbloccato.

GUENDOUZI 6: Anche lui è umano e risente della stanchezza. L'imprecisione aumenta, però rimane imprescindibile quando si alza il livello dell'agonismo.

ROVELLA 7: Riconquista e intercetta, tanta sostanza lì in mezzo. Ha grandi meriti sulla rete-vittoria: si accentra e serve Luis Alberto per la sponda risolutiva.

LUIS ALBERTO 7: Non è al top della condizione, non poteva esserlo e si sapeva. Rischia qualche giocata di troppo, ma il suo tocchetto nell'area del Lecce è chirurgico e permette alla Lazio di spianare una partita più che complicata. Aggiunge un assist alla collezione personale, questo è pesantissimo.

Dal 65' VECINO 6,5: Era in ballottaggio, dimostra in mezzora (compreso recupero) di essere in buonissima forma e saper riempire l'area avversaria come pochi altri.

ISAKSEN 5: Uno-due con Luis Alberto, manca il "tre" che è il tiro in porta incisivo una volta entrato in area. Gestisce male i possessi offensivi, per le sue qualità è inconcepibile soprattutto un passaggio orizzontale sballato per Felipe.

Dal 46' PEDRO 5,5: Non è un ingresso convincente, ci si aspetta di più in corsa.

FELIPE ANDERSON 7,5: Falso nueve, tres punti veri con la sua stoccata: stop e palla infilata sotto la traversa, movimento perfetto per eludere il fuorigioco e centrare il bersaglio grosso. Era in dubbio alla vigilia, arriva in fondo alla gara, arriva in fondo alla porta di Falcone.

ZACCAGNI 6: Parte nervoso e impreciso, cresce dopo l'episodio acceso con Gendrey ed essersi beccato il giallo. Da quel momento punta l'avversario con successo e devono stenderlo per frenarlo.

Dal 79' IMMOBILE 6: Bentornato Ciro, sono 15 minuti da vivere a denti stretti.

ALL. SARRI 7: Senza centravanti di ruolo, pochi giorni dopo le energie sprecate nel derby. Contava vincere, soltanto vincere. Ci riesce in sofferenza, con lo spirito che ha caratterizzato la scorsa stagione e che può portare lontano.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6,5 (Venuti 5,5), Pongracic 6, Baschirotto 6, Gallo 6,5 (Dorgu sv); Kaba 5,5 (Blin ), Ramadani 6, Gonzalez 6 (Strefezza 6); Oudin 5,5 (Piccoli sv), Krstovic 6, Almqvist 6. All.: D'Aversa 6.