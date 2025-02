PAGELLE Lazio-Monza: Pedro senza tempo, Taty al completo. Tavares riparte col turbo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Guarda la partita da lontano, una giornata in cui è poco impegnato pure nell'impostare coi piedi. Un quasi assist per la fuga di Dele-Bashiru. Tocca il rigore di Sensi, non riesce a tirarlo fuori.

MARUSIC 7: Ci ha preso gusto, accompagna l'azione e segna com'era successo nel finale con la Fiorentina e a Lecce. Butta giù il muro del Monza, erano minuti e minuti (e minuti) che la Lazio gravitava in area senza riuscire a sboccarla.

GILA 6,5: Corpo a corpo costante con Ganvoula, lo contiene agevolmente, sono altre le partite complicate per uno come lui.

ROMAGNOLI 6,5: Ordinaria amministrazione, non corre mezzo pericolo, comanda da dietro senza farsi mai sorprendere. Trova in verticale Castellanos, che poi inventa

TAVARES 7: E meno male che era la prima dall'infortunio. Turbo acceso dal secondo uno, non lo prendono mai, l'assist manca per un pizzico di imprecisione di troppo, sua e di chi occupa l'area. Si mangia il campo e gli avversari.

Dal 64' LAZZARI 6: Bentornato dall'infermeria, pure lui. Mezz'ora compreso recupero per riattivare le gambe. E per alzare troppo il braccio in area: rigore regalato al Monza.

GUENDOUZI 6,5: Suo il cross che trova il Taty per la sponda dell'1-0. Arrembante e convincente, non è una novità, ma il segreto ribadito di questa squadra.

ROVELLA 7: Un gioco da ragazzi manovrare e recuperare in pressing i possessi. Sembra quasi non sforzarsi, gioca con il radar sempre accesso. Gioca da diffidato ed evita il giallo pesante, in più chiude con il passaggio giusto per il 5-1 di Dele-Bashiru.

ISAKSEN 6,5: Iperattivo, la prestazione di Cagliari gli ha dato fiducia, non ha mai paura a puntare l'uomo. Cross e finte a ripetizione, la sensazione di poter creare pericoli ogni volta che prende palla.

Dal 65' DELE-BASHIRU 7: Si piazza trequartista, spreca il poker direttamente su rinvio di Provedel: aveva mostrato tutto lo strapotere fisico nel duello con Izzo. Trova invece il quinto nel finale: siluro incrociato sotto la traversa.

DIA 6,5: Gli manca la stoccata, gioca però una mezz'ora abbondante in cui mette in difficoltà enorme la difesa del Monza con i suoi movimenti e i suoi tagli. Non arriva all'intervallo per infortunio.

Dal 35' PEDRO 7,5: Sincronismo perfetto con il Taty sul 2-0: palla perfetta dell'argentino, sinistro secco dello spagnolo. Bis sul passaggio all'indietro di Noslin: un altro mancino, un altro colpo di classe di un campione senza tempo. Clonatelo, ibernatelo.

ZACCAGNI 7: Le sue partite sono sempre più intelligenti. Svaria in ogni zona, si accentra e cambia passo, scatta alle spalle della difesa, poi viene incontro e infila per i compagni. Varietà di soluzioni, così diventa indecifrabile. Stupenda l'azione con regalo annesso per il terzo del Taty.



Dal 76' TCHAOUNA 6,5: Subito nel vivo, bella palla per Noslin per il quarto biancoceleste.

CASTELLANOS 7,5: La solita prestazione volenterosa al servizio dei compagni. Rimette dentro la sponda del vantaggio, pesca Marusic sul secondo palo, è un assist d'oro. Si ripete con il filtrante per Pedro, preciso preciso sulla corsa. Finalmente la gioia personale con il 3-0: destro all'angolino dove Pizzignacco non arriva nemmeno con lo sguardo.

Dal 76' NOSLIN 6,5: Un paio di minuti e serve a Pedro un assist semplice per uno con le qualità dello spagnolo.

ALL. BARONI 7,5: Risorpassa la Juve, c'era un solo risultato possibile e quello ottiene. La Lazio, per produzione offensiva, avrebbe dovuto sbloccarla pure prima. Gara comandata senza se e senza ma.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco 6; Lekovic 5, Izzo 5,5, Palacios 5,5; Pereira 5,5, Urbanski 5 (Sensi 6), Bianco 5,5 (Zeroli sv), Martins 4,5 (Kyriakopoulos 5,5); Ciurria 5 (Castrovilli 6), Mota 5 (Vignato sv); Ganvoula 5,5. All.: Bocchetti 5,5.