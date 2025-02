PAGELLE Lazio-NapolI: top Isaksen, cecchino Dia. Marusic e Provedel, errori che pesano

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5: Doppio mezzo errore che, sommato, fa più di un semplice sbaglio: cerca il rinvio rischioso su Rovella, la palla viene intercettata da McTominay, pochi secondi dopo gli passa tra le gambe senza che riesca in modo reattivo a respingere Raspadori. Non c'era nemmeno un motivo per provare il rilancio rapido sull'1-0 a favore. Meno colpevole sul tocco sbilenco di Marusic.

MARUSIC 4,5: Lo stop di Raspadori è perfetto e mette fuori causa il suo possibile rientro. La frittata, con 7-8 uova, è l'autogol goffo che regala il sorpasso al Napoli: la colpisce di punta al volo infilandola all'angolino. Se ci si prova, non si riesce mica a ripetere quel gesto tecnico.

GILA 6: Viene colpito sulla natica e il pallone arriva a Marusic, era caduto sul contatto con Lukaku, è uno dei tanti episodi sfigati della partita. Nel primo tempo è tagliato fuori dall'uno-due che porta Raspadori al pareggio.

ROMAGNOLI 6,5: Il solito duello con Lukaku, gioca cattivo, fa sentire tacchetti ed esperienza. Esce vincitore dai duelli, bellissima prestazione.

TAVARES 6: Grande passo, spesso anche grande imprecisione. Qualche esagerazione di troppo, però aveva pure regalato un assist clamoroso per il mancino di Isaksen dopo una super sgroppata.

Dall'82' LAZZARI sv

GUENDOUZI 6: Mica facile contro quei tre del Napoli. Cerca di non far mancare nulla: corsa, inserimenti, cross. Non smette mai di crederci.

ROVELLA 6: Contrasta e imposta, emerge meno del solito con la sua corsa solo perché di fronte ci sono altri giganti di ruolo. Alla fine rimedia un'ammonizione pesante che gli farà saltare Venezia.

ISAKSEN 7,5: A quanto andava quel pallone? Come l'andata, ancora più bello, uno spettacolo di tiro: siluro sotto la traversa, un bacio alla parte inferiore, è una pomiciata con il gol. È strapositiva tutta la sua gara: punta l'uomo, lo salta, crea superiorità, senza dubbio il migliore in campo.

Dall'82' TCHAOUNA sv

PEDRO 5,5: Scelto per sostituire Dia, Baroni punta sull'intelligenza dello spagnolo. Da applausi lo stop orientato di sinistro nel primo tempo, era pressato da due, si libera con classe facendo ripartire la Lazio. È comunque una delle poche giocate da ricordare.

Dal 74' DIA 7: Gol da punta vera, anche se gioca trequartista. Prende la mira e infila il sinistro all'angolino: è tutto perfetto, dallo stop al tiro a giro che non lascia scampo a Meret. Impatto super, rende giustizia a quanto fatto in campo dalle due squadre.

ZACCAGNI 6,5: Con i suoi movimenti dentro il campo manda in affanno il Napoli, ha personalità da vendere, non molla nei momenti complicati diventando l'esempio da seguire. Per pochi centimetri gli tolgono il gol in rovesciata, serve Dia per il 2-2 sacrosanto.

CASTELLANOS 6: Esce in lacrime per un infortunio all'adduttore sinistro, una batosta per la partita di oggi e per quelle che verranno.

Dal 27' NOSLIN 5: Entra a freddo, i primi due round con il Napoli aveva deciso con i suoi colpi, oggi non trova mai il modo e lo spazio per dare un contributo alla causa. Braccato da Buongiorno, poi lo prende in consegna Rrahmani e la storia non cambia. L'unico spunto nel finale, si mette in proprio con Meret che gli respinge la botta sul suo palo.

ALL. BARONI 6,5: La sua squadra è coraggiosa, il pareggio è un risultato stretto e condizionato dagli errori dei singoli calciatori. Peccato perché avrebbe meritato di più.