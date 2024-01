PAGELLE Lazio - Roma: Guendouzi indomabile, centrali di ferro. Che esordio Mandas!

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 7: Mica male come esordio: il derby, il clean-sheet, la vittoria, il passaggio del turno. Il rifletto migliore sul tiro di Belotti: era stato deviato, lo tocca e poi ci mette un attimo a rialzasi, una molla per metterci il pugno. Spicca pure la personalità: se la rischia nel gioco coi piedi, è consapevole dei propri mezzi. Non ne parlano bene, di più.

LAZZARI 7: Piede spinto sul pedale giù in fondo e fino al fondo. Buonissima prova, anche in fase di copertura. In più aveva regalato a Vecino un cross basso perfetto per calciare di prima intenzione.

Dal 67' PELLEGRINI 7: Sta finalmente trovando il meritato minutaggio. Attentissimo dietro, con una verticalizzazione super spedisce Pedro al limite dell'area romanista.

PATRIC 7,5: Di un'intelligenza superiore, riesce a limitare anche quelli che hanno il fisico che è il triplo del suo. Interventi ponderati, valutando alla perfezione quando infierire e quando temporeggiare. Chapeau.

ROMAGNOLI 7,5: Ha in consegna Lukaku, gigante avversario già affrontato nel derby di Milano. Le sue sono letture anticipate, scappa quando è giusto, tenta l'anticipo se in vantaggio, copre le spalle ai compagni. E non giocava 90 minuti da fine novembre.

MARUSIC 7: Granitico, soffre pochissimo a sinistra e poi a destra, blocca le offensive sul nascere, si lascia puntare poco. Tutto ciò che serve in un derby, risse comprese.

GUENDOUZI 7,5: Polmoni infiniti, carattere indomabile, copre l'intero campo fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto. Ha forza nelle gambe e determinazione nel cuore. Cavallo indomabile. Garanzia totale.

CATALDI 7: L'anno scorso non ci aveva dormito, ora è diventato uno specialista. Titolare e capitano, efficacia e spirito gagliardo: le pressioni, visto il poco spazio trovato nelle ultime settimane, sono ancora maggiori rispetto a quelle che comporta un derby con in palio la qualificazione. Una mano enorme alla difesa, gioca col radar acceso per intercettare i passaggi.

Dal 67' ROVELLA 6,5: Solo mezz'ora, dimostra grande carattere.

VECINO 7: La grinta e gli inserimenti, l'esperienza e la cattiveria. Non poteva esserci scelta migliore per completare il centrocampo in una sfida così. Sfiora il timbro di testa e poi con una botta di destra.

FELIPE ANDERSON 7: Parte in modalità soft, si scalda con i minuti che passano, la sfida accende anche lui: due-tre combinazioni niente male a cui aggiunge diagonali difensive necessarie per un esterno, soprattutto in partite così.

CASTELLANOS 7,5: Protagonista senza segnare, lottando senza sosta, non tirando mai indietro il piede o il gomito. L'anticipo su Huijsen vale come un gol, il calcio subito è l'ariete che permette alla Lazio di buttare giù il muro giallorosso.

Dal 77' ISAKSEN 6: Entra quando la squadra è tutta tirata indietro.

ZACCAGNI 8: La caviglia gonfia, che rischiava di bloccarlo, è quella che blocca per spiazzare Rui Patricio: due attributi grossi il doppio della palla infilata in porta. Il rigore e tanto, tantissimo altro: falli conquistati, sterzate improvvise, scivolate in ripiegamento. Da applausi.

Dal 67' PEDRO 6: Espulso nel giro di pochi secondi: ammonito per perdita di tempo, il giallo-bis per perdita di pazienza sulle provocazioni di Mancini e Paredes.

ALL. SARRI 8: Per il quarto derby di fila chiude la porta alla Roma e stavolta si porta a casa anche la qualificazione in semifinale. La Lazio è compatta, adesso sì, nonostante le assenze e le sofferenze. Poteva festeggiare il compleanno in modo migliore? No, non poteva.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Kristensen 5,5, Mancini 6,5, Huijsen 5 (Belotti 5,5); Karsdorp 5,5 (Azmoun 5,5), Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 5,5 (El Shaarawy 6), Zalewski 5 (Spinazzola 6); Dybala 5,5, Lukaku 5,5. All.: Mourinho 5.