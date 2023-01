PAGELLE - Sassuolo - Lazio, Felipe (falso) vero nueve. Zac scatenato e Luis…

PROVEDEL 6 - Ivan è attento e preciso all'inizio su un Llaurentié particolarmente ispirato. Due parate sicure che non mettono ulteriormente in difficoltà la squadra nel momento peggiore del match. Qualche brivido per una svirgolata con i piedi nella ripresa, ma i compagni di reparto fanno buona guardia. Bentornato cleansheet.

HYSAJ 7 - Sarri aveva sottolineato alla vigilia la sua crescita in questa stagione. L'albanese torna titolare per la squalifica di Lazzari e gioca una gara . Sulla sua corsia si sviluppano le azioni emiliane, Elseid non molla. Alterna buone cose a errori banali, cresce come la Lazio nella ripresa. Determinante con una scivolata a spazzare l'area a venti dalla fine. Nota di merito per aver fermato un contropiede del Sassuolo letteralmente placcando l'avversario.

CASALE 7 - L'ex Verona non sorprende più. Gara dopo gara acquista sicurezza e garantisce affidabilità al reparto. Con Romagnoli forma una coppia difensiva di qualità. Nel finale i crampi si fanno sentire e lascia il posto a Patric.

Dall' 89' PATRIC sv -

ROMAGNOLI 7- Non è un caso che a maggio ha alzato al cielo uno scudetto da capitano. Alessio guida il reparto con autorità e temperamento. Nel primo tempo mura con il viso un colpo di testa di Alvarez. Nella ripresa concede le briciole agli attaccanti di Dionisi.

MARUSIC 7 - Il nome di Berardi metteva paura ai tifosi della Lazio. Nove gol e quattro assist contro i biancocelesti potevano trasformarsi in uno spauracchio. Adam, invece, lo controlla mostrando i muscoli e rendendo più umano l'avversario. Nel secondo tempo sfiora anche il gol con una percussione è una rasoiata che esce di poco.

MILINKOVIC SAVIC 6.5- Bentornato Sergej. Il serbo fa un passo in avanti rispetto a quanto visto in questo 2023. Vince contrasti, pressa e si inserisce. Conquista il rigore del vantaggio quando sul suo colpo di testa solo la mano di Toljian gli impedisce di esultare. Ripresa autoritaria.

CATALDI 6.5 - Offre copertura e geometrie, giocare con due mezz'ali di qualità non è facile ma il numero 32 risponde ancora bene. Cresce con il passare dei minuti così come la Lazio. Nel finale lascia il posto a Vecino.

Dal 78' VECINO sv -

LUIS ALBERTO 7 - Si parla tanto della sua voglia di tornare in Spagna, ma il Mago sfodera un'altra prova maiuscola. Crea

FELIPE ANDERSON 7.5 - Parte ala destra, ma l'infortunio di Immobile lo riporta al centro dell'attacco. Il brasiliano fatica a trovare la posizione e suggerisce spesso il taglio in profondità. Sbaglia le prime due occasione in cui, da buona posizione, non inquadra almeno la porta. Nel recupero, però, mette in ghiacciaia il risultato con un gol dei suoi: scatto, dribbling su Pegolo e palla in rete.

IMMOBILE sv - La stagione complicata e maledetto per Ciro continua. Un problema fisico lo costringe ad abbandonare il campo dopo appena un quarto d'ora. La speranza è che il giocatore si sia fermato in tempo e abbia evitato il peggio.

Dal 15' PEDRO 7 - Il suo ingresso coincide con il momento peggiore della squadra. Dopo l'uscita di Immobile, la Lazio si abbassa troppo. Lo spagnolo, però, si accende nel momento giusto. Da un suo spunto nasce l'azione che porta al penalty del vantaggio. Nella ripresa è una spina nel fianco nella difesa di casa e sfiora più volte il gol. In copertura è determinante in più di un'occasione. Altra storia rispetto al suo ingresso in campo con l'Empoli.

ZACCAGNI 7.5 - Il Mapei Stadium gli porta bene. Sfiora subito il gol e costringe Pegolo a superarsi per evitare il peggio. Allo scadere del primo tempo sblocca il match rimanendo freddo dal dischetto e portando avanti i suoi. Gara di temperamento e sostanza, soprattutto in fase di non possesso. Nella ripresa crea tanto. Ennesima prestazione di spessore in una stagione fin qui da record

SARRI 7 - Centra la prima vittoria del 2023 contro un avversario storicamente insidioso. Rilancia Hysaj che lo ripaga con una prestazione positiva. La sua Lazio stavolta non ha blackout.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo 6,Toljan 5, Erlic 5.5 (Ferrari sv) Tressoldi 5.5, Rogerio 5.5, Frattesi 6, Obiang 5.5 (Lopez), Traorè 6 (Thorstvedt), Berardi 5, Alvarez 5.5 (Defrel 5), Laurentiè 6 (Ceide 5). All.: Dionisi 5.5.