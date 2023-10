PAGELLE Sassuolo - Lazio: Luis un Magone per Dionisi! Felipe e contenti tutti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Rischia tantissimo con un'uscita che rimane sulla linea per questione di millimetri. Rosso cancellato dal Var, sui tiri non rischia praticamente mai.

LAZZARI 6,5: Spinge come un ossesso per tutto il primo tempo, è tra i fattori che permettono alla Lazio di schiacciare il Sassuolo fin dai secondi iniziali.

PATRIC 6,5: Vince il ballottaggio con Casale, premia la scelta di Sarri con una prestazione attenta. Tutto al momento giusto, al posto giusto e coi modi giusti.

ROMAGNOLI 6,5: Comanda il reparto che è una bellezza, i gradi da leader confermati anche a Reggio Emilia. Nel primo tempo solo un miracolo di Consigli gli nega il colpo di testa sblocca-match.

MARUSIC 6,5: Tonico, tosto, gagliardo. Aveva il cliente più scomodo, lo addomestica con le buone e con le cattive.

GUENDOUZI 7: Sfiora il gol un paio di volte, la prima al volo da fuori. Arrembante dall'inizio fino all'intervallo, un mastino a caccia di palloni a tutto campo.

Dal 67' VECINO 6: Non centra la porta, avrebbe confezionato il quarto gol della sua stagione.

ROVELLA 7: Contrasta e imposta, imposta e contrasta. Sostanza totale nel primo tempo, aiutato dai movimenti all'unisono dei compagni che gli girano intorno. Esce nel secondo tempo per il giallo ingiusto beccato.

Dal 53' CATALDI 6,5: Si stampa sul palo il tiro fantastico che gli avrebbe regalato un sorriso dopo settimane di delusioni per il mancato spazio trovato. Non cambia il rendimento lì in mezzo, è una garanzia.

LUIS ALBERTO 8: La Sapienza negli scarpini, ha i piedi con l'intelligenza artificiale e per questo mette i piedi in testa ai centrocampisti del Sassuolo. Ruba il pallone dell'1-0, sembra Davids più che il Mago. Scavetto per raddoppiare, si arrabbia quando esce. Ce lo prendiamo così, accettando tutte le sue pazzie. E ti credo...

Dall'80' KAMADA sv

FELIPE ANDERSON 7,5: Fa arrabbia e un attimo dopo incanta. Nel primo tempo fallisce e poi rifinisce, la somma dei bonus e dei malus alla fine è nettamente all'attivo. Sblocca con il mancino, poi mette in area il pallone che si trasforma nel 2-0 di Luis Alberto. Nella ripresa un altro paio di cioccolatini per i compagni.

CASTELLANOS 7: Si avventa su ogni possesso, rabbia e determinazione in un centravanti che non fa mancare nulla neanche dal punto di vista tecnico. Serve Felipe per il vantaggio, si mette a disposizione di tutti con il carattere necessario per ricoprire un ruolo simile.

Dal 79' IMMOBILE 6: Entra nel finale a giochi fatti, fa le prove in vista della Champions.

PEDRO 6,5: Attivo sulla sinistra, pressa come un ragazzino che ha una fame infinita e prova a sfruttare ogni chance per farsi strada tra i grandi. Il Grande è lui per l'atteggiamento costante.

Dal 53' ZACCAGNI 6,5: Entra bene, manca il dettaglio per trasformare le chance nel gol del 3-0.

ALL. SARRI (in panchina Martusciello) 7,5: Una Lazio spettacolare non lascia respirare il Sassuolo e vince strameritatamente. Meglio non si poteva ripartire dalla sosta. Maledette le prime due giornate...