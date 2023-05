PAGELLE Udinese - Lazio: Ciro glaciale, Vecino si sacrifica. Romagnoli sbarra la strada

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Niente di complicato nella sua serata. Tiene la porta inviolata per la 20esima volta in campionato: mette un’altra tacca alla sua stagione strapositiva. Sicurissimo nelle uscite.

LAZZARI 6: Si propone, ha volontà, poi l’Udinese all’ultimo riesce a contenerlo. Dietro comunque tiene botta.

Dal 75’ MARUSIC 6: Quindici minuti senza essere al meglio, Nestorovski colpisce ma è in fuorigioco e lo tiene anche per la maglia.

CASALE 6,5: Puntuale e preciso come successo per quasi l’intero campionato. Bella chiusura su Beto nel primo tempo, capisce in anticipo le azioni, la maggior parte delle volte neanche deve sforzarsi troppo.

ROMAGNOLI 7: Comanda il reparto, che torna a essere imbattuto nella serata più importante, che regala una bella fetta di Champions. Carisma e intelligenza difensiva. Sfiora anche il gol.

HYSAJ 6: Non rischia nulla, non soffre ed è quello che serve in una serata del genere. Buona risposta dopo la prestazione deludente di venerdì scorso.

MILINKOVIC 6,5: Gioca a tutto campo, tiene in piedi un reparto colpito da un infortunio ogni quarto d’ora. La sfiga prova ad abbattersi anche su di lui, è più forte dei colpi subiti, resta in campo l’intera gara a denti stretti.

VECINO 6,5: Recuperato per necessità, non si poteva aspettare un giorno in più il suo rientro. Non solo gioca, conclude pure la partita. Ci mette tutta l’esperienza e la garra, tiene la posizione e alta l’attenzione davanti alla difesa. La differenza rispetto agli ultimi match si nota eccome.

LUIS ALBERTO 6,5: Più partecipe delle ultime uscite, si inserisce nell’area avversaria e ci prova da fuori, alla Dacia Arena dà segnali di ripresa e aiuta la Lazio a sopperire alle difficoltà incontrate.

FELIPE ANDERSON 6: Come successo venerdì scorso è lui il sacrificato per l’ingresso di Pedro. La sua gara dura un tempo, ci prova senza successo da fuori, forse sta pagando tutte la partite giocate senza respiro.

Dal 46’ PEDRO 6: Dentro all’intervallo, incide meno rispetto al secondo tempo con il Lecce.

IMMOBILE 7: Quanto pesa questo rigore! Se lo conquista, lo trasforma, dimostra di essere affamato dopo i mesi complicati per la condizione fisica, mai così poco brillante come in questa stagione. Esce fuori l’orgoglio del grande bomber, del trascinatore: a Udine la Lazio si mette più di mezza Champions in tasca.

ZACCAGNI 6,5: La mira non è precisa, però aiuta la Lazio in fase di non possesso e tiene in apprensione la difesa dell’Udinese. Esce nel finale per un cambio prudente, Sarri butta dentro un centrocampista per un attaccante.

Dall’87’ BASIC sv

ALL. SARRI 6,5: Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. Tre punti pesantissimi ottenuti con la determinazione più che con la bellezza che ha caratterizzato gran parte della sua carriera, non solo della stagione biancoceleste. L’obiettivo Champions è a un passo.