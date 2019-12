PAIDEIA - Lazio, accertamenti alla gamba sinistra per Lulic - FOTO

Dopo Denis Vavro, controlli anche per Senad Lulic. Il bosniaco, ieri in panchina contro il Rennes (è stato convocato solo per il nuovo stop di Marusic), ha svolto degli accertamenti in clinica Paideia nel tardo pomeriggio dopo la seduta di ripresa svolta a Formello (alle ore 15). Salvo sorprese, non dovrebbe essere a rischio la sua presenza per Cagliari. L’accertamento riguarda una botta rimediata un paio di settimane fa alla gamba sinistra, un problema che si trascina dietro da qualche partita.

