PAIDEIA - Lazio, controlli alla caviglia per Lulic: timori per il Napoli - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 9 - Il bosniaco, come ci si aspettava, si è recato qualche minuto fa - alle 9 in punto - in Paideia per alcuni controlli alla caviglia sinistra. La speranza è che si tratti solamente di una contusione, rimediata nel primo tempo del match contro il Brescia.

Il capitano in Paideia. Senad Lulic stamattina si presenterà in clinica per un accertamento alla caviglia: ha rimediato una distorsione contro il Brescia, è l'altro acciaccato del Rigamonti oltre a Correa (affaticamento muscolare). Il bosniaco spera di rispondere presente nell'anticipo di sabato con il Napoli. I controlli odierni fanno crescere un po' d'apprensione. Simone Inzaghi incrocia le dita per un pezzo fondamentale del suo undici titolare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO