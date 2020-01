PAIDEIA - Lazio, controlli in clinica per quattro calciatori

Controlli in Paideia. In clinica, nel tardo pomeriggio, si sono presentati ben quattro calciatori: Radu, Leiva, Lulic e Correa. Partendo dal Tucu: dovrebbe farcela per la partita di sabato con la Sampdoria. Aveva riportato un affaticamento al polpaccio nella trasferta di Brescia, verrà risparmiato anche domani con la Cremonese, si punta a riaverlo a disposizione sabato in campionato. Sono escluse lesioni. Correa nel pomeriggio ha lavorato in modo differenziato insieme a Radu, un altro titolare che verrà risparmiato in Coppa Italia. Hanno svolto una seduta a parte con il pallone, quindi non dovrebbero preoccupare particolarmente. Gli accertamenti hanno riguardo anche Lulic, squalificato per la Samp: aveva stretto i denti per esserci col Napoli, gli esami dovrebbero riguardare la caviglia sinistra che lo avevo messo in dubbio la scorsa settimana dopo la sfida al Rigamonti.