PAIDEIA - Lazio, intervento perfettamente riuscito per Lazzari: la situazione

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Terminata poco fa l'operazione alla mano destra, per Manuel Lazzari. L'intervento (durato un'ora) è stato effettuato dal professor Guzzini - ma in sala operatoria erano presenti anche Rodia e il professor Ferretti - ed è perfettamente riuscito. Domani mattina l'esterno verrà dimesso, e potrebbe tornare ad allenarsi già in settimana, magari tra mercoledì e giovedì. La speranza è che possa farcela anche con la Sampdoria, a maggior ragione per il derby: indosserà un tutore in fibra di carbonio, o termoplastico, proprio per poter ricominciare subito ad allenarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - È arrivato con abbondante anticipo Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio si è presentato in Paideia intorno alle 11.50 con un tutore e una vistosa fasciatura: il ricovero è fissato per le 12.30, mentre l'intervento alla mano destra per ridurre la frattura al III metacarpo è confermato per le 15.30. Ad occuparsi dell'operazione sarà il professor Guzzini.

Alle 12.30, Manuel Lazzari è atteso in Paideia. L'esterno della Lazio verrà ricoverato, nel pomeriggio si opererà alla mano destra. Durante l'amichevole di ieri mattina, infatti, un contrasto di gioco gli ha provocato la frattura scomposta a carico del terzo metacarpo della mano. Si sottoporrà oggi all'intervento per la riduzione della frattura: per tre, quattro giorni dovrà stare fermo. Poi, potrà ricominciare a correre indossando un tutore. Lo stop potrebbe allungarsi fino alla sosta di settembre, ma la speranza è che con un recupero lampo, Lazzari possa scendere in campo per il derby.

LAZZARI, MISSIONE RECUPERO LAMPO

LAZZARI, LE CONDIZIONI

TORNA ALL'HOMEPAGE