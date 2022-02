PAIDEIA - Lazio, Pedro svolge gli accertamenti alla caviglia

STRAKOSHA 6: Deulofeu lo sorprende di prima intenzione, sarebbe servito un miracolo. Una volta beccato gol non deve ricorrere...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, IL PUNTO DALL'INFERMERIA: RIENTRA ACERBI, SU IMMOBILE... RASSEGNA STAMPA - Finalmente una buona notizia per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio riabbraccia Francesco Acerbi che da questa mattina tornerà a muoversi con i suoi compagni. Alle 11, presso il centro sportivo di Formello,è previsto il primo allenamento... RASSEGNA STAMPA - Finalmente una buona notizia per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio riabbraccia Francesco Acerbi che da questa mattina tornerà a muoversi con i suoi compagni. Alle 11, presso il centro sportivo di Formello,è previsto il primo allenamento... WEBTV UDINESE-LAZIO 1-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALLA DACIA ARENA: "RIDOTTI ALL'OSSO, MA MERITAVAMO DI PIÙ" La Lazio pareggia con l'Udinese 1-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dalla Dacia Arena con un pizzico di rammarico per il pareggio finale: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... La Lazio pareggia con l'Udinese 1-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dalla Dacia Arena con un pizzico di rammarico per il pareggio finale: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL GETAFE SU PATRIC: IL VALENCIA NON LO MOLLA Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il... Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il...