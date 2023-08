PAIDEIA - Lazio, Rovella all'uscita: "Un gol al derby? Magari..." - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 12.51 - Terminate le visite mediche, Pellegrini e Rovella si sono spostati in Isokinetic per dare il via ai test atletici.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Terminano anche le visite mediche di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio ha lasciato in questo istante la clinica e, concedendosi ai suoi nuovi tifosi, ha risposto "Magari" a chi gli chiedeva un gol nel derby. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Luca Pellegrini esce dalla Paideia e viene accolto dai cori dei tifosi. Abbracci e cori dei sostenitori biancocelesti che danno il bentornato al terzino. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Visite mediche ancora in corso per i due neo biancocelesti. La Lazio ha postato le foto mentre svolgono i test.

AGGIORNAMENTO ORE 9:20 - Arrivato anche Luca Pellegrini. Anche lui in clinica per svolgere i test. I due nuovi acquisti si sposteranno in seguito all'Isokinetik, mentre oggi pomeriggio saranno a disposizione di Sarri per l'allenamento. CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 9.10 - Ecco Nicolò Rovella. L'ex Genoa e Monza è arrivato in questo momento in clinica Paudeia per svolgere le visite mediche di rito. Tanti tifosi biancocelesti ad attenderlo e a fargli sentire la propria vicinanza. CLICCA QUI PER IL VIDEO

Via alle visite mediche d'idoneità. È la giornata di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, già da ieri a Roma e a Formello: il quarto e quinto acquisto dell'estate della Lazio. Il regista e il terzino effettueranno stamattina i controlli clinici in Paideia, poi svolgeranno i test atletici all'Isokinetic e nel pomeriggio (ore 18) svolgeranno l'allenamento agli ordini di Sarri, in piena preparazione in vista dell'esordio in campionato di Lecce. I due calciatori ormai ex Juventus sono attesi a breve in clinica. Intanto cresce l'entusiasmo dei tifosi biancocelsti che li stanno aspettando per foto e autografi. All'esterno della struttura è spuntato uno striscione da parte della tifoseria con un messaggio ben preciso un po' a tutta la squadra e a tutto l'ambiente: "Uniti più che mai".