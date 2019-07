PAIDEIA - Lazio, visite di controllo per Adam Marusic - FOTO&VIDEO

Non sta bene, Adam Marusic. Il montenegrino ha saltato tutta la preparazione ad Auronzo di Cadore, colpa di una distorsione al ginocchio sinistro. Per lui a inizio ritiro si parlava di un mese di stop e, dunque, il suo rientro è previsto per ferragosto. Poco fa (intorno alle ore 15) l'esterno si è recato in Paideia per una visita di controllo: Marusic dovrà sostenere degli accertamenti che serviranno a verificare come sta procedendo il suo recupero. Di seguito, ecco la foto e il video del suo arrivo in clinica.

