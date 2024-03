Palladino alla Lazio al posto di Sarri? L'indizio social dice che... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Una delle ultime suggestioni di mercato è il possibile arrivo in estate di Raffaele Palladino sulla panchina della Lazio. Sui social di recente è spuntato un indizio alquanto particolare, che fa per lo meno riflettere i tifosi biancocelesti sulla questione. Sull'account Instagram della pagina @lazio_live è stata pubblicata una storia chiedendo ai follower, tramite un sondaggio si/no, se l'attuale tecnico del Monza fosse il profilo giusto per sostituire Maurizio Sarri il prossimo anno. La risposta dei laziali è stata numerosa, anche se tra questi è stato identificato un 'intruso'.

Si tratta proprio dello stesso Palladino, che ha detto la sua cliccando sul 'si'. È un dettaglio non da poco, ma che sicuramente lascia il tempo che trova. Ancora non è stata presa una decisione sul futuro della panchina della Lazio: nel caso di possibile addio di Sarri, i candidati saranno numerosi. Ci sarà tempo per scegliere in quale direzione muoversi. Il tecnico biancoceleste ha un contratto fino al 2025 e tutti i discorsi sul futuro saranno rimandati a fine stagione.