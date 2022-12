Pedro: "Ecco cosa ho consigliato a Milinkovic e Luis Alberto". E sul futuro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni de Il Messaggero, Pedro ha parlato anche del suo futuro, tema caldissimo in casa Lazio per la vicina scadenza del contratto che lo lega al club biancoceleste. Lo spagnolo ha ribadito che non è questo il momento per parlare del rinnovo, anche perché ha tutta l'intenzione di concentrarsi, nei prossimi tre mesi, su quello che considera l'obiettivo prioritario, la Champions. Sul rapporto con Lotito, ha aggiunto: "Lui mi vuole e apprezza tantissimo, questo mi rende orgoglioso e onorato. Gli sono riconoscente e lo stimo, perché sta facendo grandi cose alla Lazio. Ha una visione vincente".

Pedro, in seguito, si è espresso anche sul futuro di due sue compagni di squadra, Luis Alberto e Milinkovic. Sul Mago ha rivelato di avergli consigliato di rimanere poiché ha tutte le carte in regola per far fare il salto di qualità alla Lazio. "Io me lo terrei stretto", ha concluso. Simile la sua idea sul Sergente: "Ci ho parlato oggi, è qui da otto anni e mi auguro rimanga ancora a lungo. Non so che deciderà, non so quale sia la sua ambizione, queste decisioni ognuno le sente e le prende, guardandosi dentro. Qui non è uno dei tanti e i tifosi lo considerano un idolo. Io vorrei che continuasse a vestire la maglia della Lazio".

