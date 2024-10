Pedro: "La fine si avvicina, sfrutterò ogni momento. Lazio? Mi emoziona..."

TUTTOmercatoWEB.com

Pedro è tornato in patria per ritirare un premio alla carriera, ospite alla serata del Centenario della Cadena Ser e 90 anni di Radio Club Tenerife. Nel corso della serata, quando è arrivato il suo momento, lo spagnolo ha ringraziato per l'invito e poi ha espresso subito le sue intenzioni sul futuro: "Vedendo la situazione dal mio punto di vista, essendo verso la fine della carriera, voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni della vita sul campo con i compagni perché non so ancora quando verrà il momento. È difficile prendere questa decisione, ma anche a me toccherà quindi come dicevo è bene approfittare di tutto e poi si vedrà magari tornerò a Tenerife e starò insieme ad amici parenti".

Poi, un salto nel passato al momento dell'esordio e a quando sulla maglia c'era scritto "Pedrito": "Mi dà sempre gioia risentire e rivedere quei momenti. È un piacere per me usare quel nome, in fondo ero per tutti Pedrito anche al paese quando iniziato a giocare con gli amici e mi ha dato tanto gioia debuttare usando questo nome. Penso di avere solo un paio di maglie, una ce l'ha mio padre. È stato speciale debuttare con il Barça il club dei sogni da bambino".

Tra i tanti trofei messi in bacheca, il biancoceleste ha anche la Coppa del Mondo vinta con la Spagna nel 2010. Di quel momento ha ricordato: "Ero in panchina, c'era tanta tensione perché era la finale. La sfida era stata intensa, con tanti falli e pensavamo di andare ai rigori invece con quella giocata mitica, con il suo modo di incedere seguivamo tutti l'azione con grande partecipazione quando è entrato in area ci siamo alzati tutti, quasi abbiamo alzato la panchina, perché non poteva sbagliare. Al gol siamo andati tutti verso il corner e c'è stata la festa. Sono stato contentissimo di aver vissuto questa esperienza, l'unico mondiale vinto dalla Spagna".

Un nome, una garanzia. L'attaccante ha impressionato ovunque sia andato e alla Lazio ha conquistato nel giro di pochissimo tifosi e società. Li fa esultare, meravigliare e anche ballare. "Pedro" di Raffaella Carrà è ormai la sua canzone e in merito ha raccontato: "È una canzone speciale per me. Me la cantarono dal primo momento. La mettono alla fine della partita della Lazio quando segno e vado sempre sotto la curva a cantarla e ballarla. La verità è che è sempre una emozione per me. E la cosa mi piace molto".



