PRIMAVERA - A Perugia finisce 1-1. Lazio ora concentrata sulla Supercoppa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Termina il campionato della Lazio, già qualificata per la Primavera 1 con il pareggio della scorsa giornata contro il Cosenza. I biancocelesti portano a casa un altro 1-1, sbloccando la partita con Balde su rigore all'11' e subendo il pareggio di Cicioni nel recupero del primo tempo. A quota 63 punti i biancocelesti spengono i riflettori sul campionato, per concentrarsi alla sfida di Supercoppa Primavera in programma giovedì 18 maggio alle 14.30 contro il Genoa.

ampionato Primavera 2 | 30ª giornata, girone B

Sabato 13 maggio 2023, ore 14:00

C.S. Rossi, Campo 1, Perugia (PG)

PERUGIA (4-3-3): Cerroni; Viti, Polizzi (75' Onishchenko), Diallo, Patrignani; Cicioni, Sadetinov, Giunti; Sulejmani (88' Torri), Seghetti (75' Caprari), Ronchi. A disp.: Stanisci, Corsini, Okacha, Prisco, Romagnoli, Ebnoutalib, Lickuns, Falasca, Pietroluongo. All.: Alessandro Formisano

LAZIO (4-3-3): Maliszewski; Floriani, Cesari, Petta, Bedini; Colistra (88' Kunert), Coulibaly (46' Di Tommaso), G. Rossi; A. Rossi, Balde (88' Crespi), Bingonzoni (70' Sana Fernandes). A disp.: Magro, Ruggeri, Milani, Napolitano, Campagna, Martinelli. All. Stefano Sanderra.

Arbitro: Samuele Andreano (sez.Prato)

Assistenti: Toce - Giuggioli

Ammoniti: Sadetinov, Polizzi, Torri (P) Coulibaly, Bigonzoni, Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+2' - Giallo per Di Tommaso.

90' - Giallo per Torri che pesta il piede a Cesari.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Punizione per la Lazio ottenuta da Crespi appena entrato: Sana appoggia, tiro di Crespi murato.

88' - Ultimo cambio per Mormisano: fuori Sulejmani, dentro Torri.

88' - Altri due cambi per Sanderra: fuori Balde, dentro Valerio Crespi. Esce anche Colistra, al suo posto Kunert.

81' - Brivido per la Lazio con un mucchio pericoloso in area, Groviglio di gambe di laziali e perugini, fortunato Maliszewski a ritrovarsela tra le mani.

75' - Cambia il Perugia: fuori Polizzi, dentro Onishchenko. Fuori anche Seghetti, al suo poto Caprari.

74' - Errore dal dischetto per il laziale.

74' - Altro calcio di rigore per la Lazio: Balde atterrato in area da un avversario.

70' - Nuova sostituzione tra le file biancocelesti: Sana Fernandes prende il posto di Bigonzoni.

63' - Serie di calcio d'angolo per la Lazio: palla che taglia l'area, Cerroni va in presa alta e sicura.

62' - Giallo per Polizzi che atterra Bigonzoni.

58' - Corner per il Perugia: pallone ancora troppo basso, ma i biancorossi riconquistano palla, Ronchi tenta i tiro inz area, troppo debole. Presa facile per Maliszewski.

54' - Giallo per Bigonzoni per proteste.

46' - Primo cambio per Sanderra: Di Tommaso prende il posto di Coulibaly.

46' - Conclusione di Seghetti che impensierisce la Lazio. Perugia che ha iniziato la ripresa con un piglio diverso.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Pari del Perugia. Cicioni di testa beffa la Lazio.

45+2' - L'arbitro non fa terminare la partita.

45+1' - Giallo per Coulibaly. Forse Andreano un po' troppo severo con il laziale.

45' - 1 minuto di recupero.

40' - Ritmi bassi e pochissime occasioni interessanti fin qui. Perugia mai pericoloso, Lazio che gioca con estrema tranquillità.

29' - A terra Bigonzoni per una botta al ginocchio della gamba destra. In campo lo staff medico biancoceleste.

24' - Primo corner per gli umbri: palla troppo bassa allontanata da Rossi. Fin qui nessun rischio per la squadra di Sanderra.

20' - Punizione per i biancocelesti dalla trequarti, posizione leggermente defilata: alla battuta va Bigonzoni che cerca il primo palo. Pallone che termina sul fondo.

18' - Turnover quasi completo per Sanderra che oggi ha dato l'opportunità di mettere minuti nelle gambe di chi ha avuto poco spazio in stagione.

11' - GOOOOOLLLLLL LAZIOOOOOO! Balde dagli 11 metri non sbaglia e porta avanti i biancocelesti!

10' - Calcio di rigore per la Lazio e giallo per Sadetinov che atterra Bedini in area.

4' - Primi minuti di una buona Lazio, che ha sfiorato il gol del vantaggio con Balde. I biancocelesti giocano senza alcuna pressione.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Ultima di campionato per la Lazio Primavera, ormai qualificata direttamente in Primavera 1. I ragazzi di Sanderra hanno centrato l'obiettivo nella scorsa giornata grazie al pareggio contro il Cosenza e ieri sera si sono goduti l'abbraccio del popolo biancoceleste all'Olimpico in occasione del match della prima squadra contro il Lecce. Giovedì i biancocelesti saranno impegnati alle ore 14.30 nel match di Supercoppa Primavera contro il Genoa.