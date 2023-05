PRIMAVERA - Alla Lazio basta il pareggio! Biancocelesti qualificati in Primavera 1

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è ufficialmente qualificata in Primavera 1. A Formello è grande festa per i campioni guidati da Stefano Sanderra, che con l'1-1 contro il Cosenza possono finalmente festeggiare. Balde su rigore porta in vantaggio i biancocelesti, poi Difatta equilibria il risultato. Per l'ultima giornata la Lazio volerà a Perugia.

Campionato Primavera 2 | 29ª giornata, girone B

Sabato 6 maggio 2023, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Napolitano (75' Colistra); Balde, Gonzalez, Sanà Fernandes (90+1' Petta). A disp.: Maliszewski, Martinelli, Cesari, Campagna, Serra, G. Rossi, Cogo, Bigonzoni, A. Rossi, Crespi.All.: Stefano Sanderra

COSENZA: Iovino, Cimino (85' Pedalino), Belgiovine, Marino (85' Gigliotti), Marinacci, Sirimarco, Caizza, Difatta, Arioli, Chisari (70' Klavins), Cubretovic (80' Novello). A disp.: Pompei, Bellotti, Barone, Costanzo, Spingola, Attanasio. All.: Antonio Gatto

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)

Assistenti: Alessandro Marchese - Domenico Russo

Ammoniti: Sana Fernandes, Napolitano (L) Cimino, Sirimarco (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio è in Primavera 1!

90+1' - Cambia Sanderra: esce Sana Fernandes, al suo posto Petta.

90' - 5 minuti di recupero.

87' - Un po' di crampi per Ruggeri.

85' - Nuova sostuzione per il Cosenza: esce Marino che avverte crampi, entra in campo Gigliotti. Esce anche Cimino, entra Pedalino.

80' - Cambia ancora Gatto: esce Cubretovic, entra Novello.

79' - Calcio di punizione per il Cosenza: Difatta crossa in area, Magro allontana con i pugni e manda in fallo laterale.

75' - Cambio anche per Sanderra: esce Napolitano, subentra al suo posto Colistra.

75' - Occasionissima per gli ospiti: Caizza carica il tiro, pallone di un briciolo fuori la porta. Brividi per la Lazio.

72' - Qualche problema per Iovine: staff medico del Cosenza in campo.

70' - Primo cambio per il Cosenza: esce Chisari, al suo posto Klavins.

69' - Balde atterrato in area. Il laziale chiede il giallo per Difatta ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per l'ammonizione.

69' - Grande intervento di Dutu a fermare la ripartenza del Conzenza.

66' - Giallo a Napolitano per fallo su Chisari.

60' - Miracolo di Magro, che manda sul palo un pallone insidiosissimo. Sfera che per fortuna della Lazio non entra in porta.

58' - Corner per il Cosenza: pallone che gira direttamente verso la porta. Sarà ancora corner dall'altra parte.

55' - Punizione per la Lazio dalla trequarti: alla battuta va Diego Gonzalez che prova direttamente il tiro, Iovine si aggrappa al pallone ma sembra non trattenerlo, Napolitano si avventa sulla sfera ma il portiere la fa sua.

50' - Lazio che ha iniziato aggressiva il secondo tempo. Cosenza un po' schiacchiato nella sua metà campo.

46' - Inizia la ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

44' - Nuovo corner biancoceleste: dalla bandierina va Diego Gonzalez, pallone che sfreccia in area, Sana tenta di testa ma non ci arriva.

42' - Giallo per Sana Fernandes.

40' - Calcio d'angolo per la Lazio: pallone teso in area, Dutu salta più di tutti ma la spizzata è troppo centrale ed è facile per Iovino agguantare il pallone.

36' - Conclusione poco incisiva di Napolitano che libero al limite dell'area aveva tutto il tempo di sistemarsi il pallone e calibrare meglio il tiro. Il centrocampista si dispera per l'occasione sprecata.

29' - Pareggio del Cosenza. Flipper in area, mucchio davanti a Magro costretto al doppio miracolo. Il portiere biancoceleste non riesce però a trattenere il pallone calciato da Difatta.

27' - Angolo per il Cosenza: palla che sfreccia in area, Belgiovine sfiora di testa ma manca di un soffio la sfera.

22' - Occasione ancora per i piedi di Sana Fernandes che in area prova il tiro a giro cercando l'angolino. Tiro di poco alto sopra la traversa.

18' - Altro angolo per la Lazio, stavolta dall'altra parte, alla battuta va Gonzalez: pallone troppo basso, allontanato dal Cosenza.

16' - Bravo Gonzalez a recuperare palla a centrocampo, palla allargata a Balde che cerca di mettere il traversone in area, un difensore avversario si piazza in traiettoria manda in angolo.

12' - GOOOOOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOO! BALDE DAGLI 11 METRI SPIAZZA IOVINO E PORTA IN VANTAGGIO I BIANCOCELESTI.

10' - Calcio di rigore per la Lazio. Sirimarco atterra in area Balde dopo una bellissima cavalcata verso l'area.

9' - Tentativo di Chisari che era riuscito ad infilarsi in area saltando un paio di avversari. Fortunatamente per la Lazio il pallone finsce fuori.

8' - Il calcio di punizione è da posizione interessante anche se defilata: lo stesso sana Fernandes mette palla nel mucchio, brava la difesa avversaria ad allontanare il pallone.

7' - Giallo per Cimino per intervento falloso su Sana Fernandes. Sarà punizione per la Lazio.

7' - Ottimo intervento di Ruggeri in scivolata in area. Il difensore laziale va dritto sul pallone e sventa il pericolo.

6' - Squadre aggressive in questi primi minuti, specialmente i biancocelesti che cercano di sfruttare gli errori avversari per ripartire in contropiede.

3' - subito occasione per la Lazio con Sana Fernandes che dalla sinistra dell'area prova il tiro. La posizione è un po' troppo defilata, il pallone finisce al lato della porta.

1' - Fischio d'inizio, si va!

INIZIO PRIMO TEMPO

Il giorno della verità è arrivato. alla Lazio Primavera basta un pareggio oggi contro il Cosenza per agguantare la promozione diretta in Primavera 1, obiettivo per cui la squadra di Sanderra ha faticato per tutta la stagione, accumulando comunque prestazioni di altissimo livello, guadagnandosi con merito i primati di migliori attacco e difesa del campionato. Il tencico biancoceleste dovrà fare a meno anche questa volta di bomber Crespi, alle prese con un problema muscolare ma comunque in panchina e di Floriani Mussolini squalificato.