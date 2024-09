PRIMAVERA - Ancora una rimonta sul finale: contro il Genoa finisce 2-2

Ennesima gara in cui la Lazio non molla fino all'ultimo e riprende in mano una giornata che non era assolutamente partita bene. I liguri, sul campo de La Borghesiana, vanno in doppio vantaggio con Ghirardello al 18' e Dorgu al 37'. Nella ripresa Sanderra medita sui cambi e azzecca perfettamente la scelta di sostituire Balde con uno spento D'Agostini: al 50' arriva il gol di Di Tommaso su assist di Munoz, sul finale, come spesso accade, i biancocelesti rimontano proprio con la firma del numero 20. Nella prossima giornata i capitolini voleranno sul campo dell'Udinese.

Campionato Primavera 1 | 6ª giornata

Sabato 28 settembre 2024, ore 11:30

Centro sportivo "La Borghesiana", Roma

LAZIO: Renzetti; Zazza; Ferrari (73' Gelli), Di Tommaso (78' Sulejmani), Munoz (78' Marinaj), Pinelli (65' Nazzaro), Milani; Serra, D’Agostini (46′ Balde). A disposizione: Bosi, Bordoni, Calvani, Farcomeni, Bigotti, Labranca. All.: Stefano Sanderra

GENOA: Consiglio, Rossi, Klysys, Fazio, Ferroni, Contarini, Dorgu, Ghirardello (78' Nuredini), Arboscello (78' Colonnese), Venturino, Arata. A disp.: Lysionok, Magalotti, Thorsteinsson, Doucoure, Deseri, Odero, Carbone, Grossi, Bailo. All.: Jacopo Sbravati

Arbitro: Gabriele Restaldo (sez. Ivrea)

Assistenti: Mario Pinna - Paolo Cozzuto

Ammoniti: Arboscello, Rossi, Fazio (G)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Termina sul 2-2 il match.

90' - 3 minuti di recupero.

90' - PAREGGIO LAZIOOOOOOOOO! Gol all'ultimo respiro di Balde! Il numero 20 raccoglie un pallone buttato in area da Zazza, deviato non bene dalla difesa avversaria.

78′ - Doppio cambio nel Genoa: dentro Nuredini e Colonnese per Ghirardello e Arboscello. Nuove sostituzioni anche in casa Lazio: dentro Marinaj e Sulejmani per Munoz e Di Tommaso.

74' - Ancora un intervento magico di Consiglio! Serra tenta il colpo sul primo palo, il portiere salva in angolo.

73' - Cambia ancora la Lazio: dentro Gelli al posto di Ferrari.

69′ - Occasione per la Lazio con Consiglio che respinge il tiro di Munoz, palla alta che favorisce la rovesciata di Nazzaro. Bravo Deseri a salvare il Genoa.

68' - Ammonito anche Fazio.

66' - Rossi ammonito per un'entrata in ritardo su Ferrari.

65' - Altro cambio per la Lazio: fuori di Pinelli, al suo posto Nazzaro.

58' - Occasione per Balde che è entrato molto bene in questa ripresa. Consiglio dice no al pareggio biancoceleste.

57' - Cartellino giallo per Arboscello che entra in modo troppo ruvido su Di Tommaso.

50' - GOOOOOOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOOO! Torna al timbrare anche Di Tommaso che sfrutta uno spunto di Munoz, autore di una bella azione personale.

46' - Si riparte con un cambio: Balde al posto di D'Agostini.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Termina il primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

44' - Rosso per Bosi in panchina.

40' - A terra Serra. Staff medico in campo.

37' - Raddoppia il Genoa con Dorgu che sfrutta un rimpallo a pochi passi dalla porta.

35' - Punizione per il Genoa: Arboscello cerca compagni in area, il tiro è decisamente toppo potente, si spegne sul fondo.

33' - Colpo di testa troppo debole di Ferrari: il laziale prova a spizzare in porta ma è troppo facile per Consiglio.

18' - Gol Genoa. Doppia dormita dei centrali di difesa della Lazio, Ghirardello ci prova col destro, palla respinta, poi ritenta il colpo che finisce alle spalle di Renzetti.

10' - Zazza sfiora l'eurogol con un colpo a giro: bell'intervento di Consiglio che mette in angolo.

9' - Grandissimo intervento di Bordon a levare il pallone in scivolata ad Arboscello che aveva tutto il modo di calciare in porta da posizione centralissima.

5' - Inizio aggressivo dei biancocelesti.

4' - Colpo di testa di Zazza sugli sviluppi di un angolo. Consiglio fa sua la sfera facilmente

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Genoa, gara valida per la 6a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti tornano in casa dopo la trasferta di Monza che ha regalato solo un punto. Tra le mura amiche oggi c'è da riagguantare la vittoria: due giornate fa, nella Capitale, la squadra di Sanderra era stata sconfitta dalla Roma nella stracittadina.