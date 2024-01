PRIMAVERA - Arriva la prima sconfitta al Fersini: contro il Cagliari finisce 1-3

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Arriva la prima sconfitta di campionato al Fersini. Al Centro Sportivo di Formello la Lazio crolla sotto i colpi del Cagliari che ne fa addirittura tre: il vantaggio rossoblu arriva al 9' con Carboni, poi Gonzalez al 52' pareggia i conti. Al 63' Achour riporta in vantaggio i sardi, chiude il match la rete Balde al 75'. La squadra di Sanderra rimane al quinto posto a 29 punti. Nella prossima giornata i capitolini voleranno in casa dell'Hellas Verona.

Primavera 1 TIM | 17ª giornata

Domenica 14 gennaio 2024, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (68' Nazzaro), Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon (68' Gelli), Di Tommaso (83' Bigotti); Gonzalez, Sulejmani, Napolitano (68' Zazza). A disp.: Renzetti, Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Cappelli, Cuzzarella All.: Sanderra.

CAGLIARI: Iliev, Arba, Idrissi, Achour, Carboni, Sulev, Cogoni, Malfitano, Catena (66' Pintus), Konate (66' Trepy), Marcolini (58' Balde). A disp.: Wodzicki, Pulina, Ardau, Franke, Casali. All.: Pisacane.

Arbitro: Mattia Drigo (sez. di Portogruaro)

Assistenti: Pizzoni - Robilotta

Ammoniti: Bedini, Ruggeri (L); Marcolini, Catena (C)

Espulsi: Sardo (L)

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Fischio finale. La Lazio perde 1-3.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

83' - Sanderra utilizza un altro slot: dentro Bigotti, fuori Di Tommaso.

79' - Cambia ancora Pisacane: dentro Soulev (79' Ardau), lascia il posto Ardau.

75' - Tris Cagliari. Balde da fuori area con l'esterno la insacca sotto all'incrocio dei pali sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

69' - Giallo per Ruggeri per proteste.

68' - Cambia anche Sanderra: dentro Gelli, fuori Bordon. Dentro Zazza, fuori anche Napolitano, Bedini lascia il posto a Nazzaro.

66' - Doppia sostituzione Cagliari: fuori Catena, dentro Pintus. Fuori anche Konate, dentro Trepy.

63' - Raddoppio Cagliari con Achour.

60' - Colpo per Gonzalez all'orecchio. Il laziale dolorante si rialza.

58' - Prima sostituzioneone per il Cagliari: Esce Marcolini, dentro Balde.

56' - Occasione per Achour che la spara altissimo.

52' - GOOOOOLLLL LAZIO! Traversone di Bedini con deviazione, poi colpisce ancora Gonzalez con l'esterno sinistro e la insacca in rete.

50' - Espulso Sardo.

47' - Azione pericolosissima della Lazio, Iliev costretto ad immolarsi.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+3' - Duplice fischio. Termina il primo tempo.

45' - 3 minuti di recupero concessi.

45' - Parapiglia in campo per un fallo su Sardo, atterrato in area. L'arbitro non concede calcio di rigore, ma i biancocelesti sono molto nervoso. Giallo per Sardo e Catena.

37' - Occasione Lazio! Bel cross di Milani teso in area, Gonzalez ha l'occasione di buttarla dentro co un rigore in movimento ma la spara alta sopra la traversa. Chance buttata dai biancocelesti.

34' - Giallo per Bedini che atterra Carboni fallosamente.

33' - Lazio decisamente spenta in questa prima mezz'ora.

27' - Rosso diretto per Barraco: l'arbitro potrebbe aver sentito qualche parola di troppo da parte del secondo allenatore biancoceleste.

22' - Ancora un corner per la Lazio: Gonzalez cerca l'eurogol con l'esterno su una seconda palla ma il tiro è decisamente troppo lungo.

21' - Punizione battuta da Gonzalez, palla nel mucchio, brava la difesa del Cagliari a mettere in angolo.

20' - Calcio di punizione accanto alla bandierina per i biancocelesti guadagnata da Napolitano.

15' - Ammonito stavolta Marcolini che ha commesso un altro fallo nel giro di pochissimi secondi su Napolitano.

14' - Fallo di Marcolini su Sardo sulla mediana. L'arbitro concede calcio di punizione per i biancocelesti che nonostante lo svantaggio non riescono ad alzare i ritmi.

9' - Gol Cagliari. Carboni trova il suo quinto gol stagionale. Achour tenta il tiro a tu per tu con Magro bravissimo a respingere, sulla seconda palla si avventa capitano di testa, che manda in vantaggio i rossoblu.

3' - Buon inizio del Cagliari che inizia subito molto aggressivo. Lazio con ritmi più bassi.

1' - Squadre in campo si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cagliari, gara valida per la 17a giornata del campionato di Primavera 1. Accantonata solo provvisoriamente la Coppa Italia, per la quale i biancocelesti hanno staccato il pass per le semifinali battendo il Napoli, oggi si ritorna in campo al Fersini per il cammino in campionato. Al Centro Sportivo di Formello arriva il Cagliari, nono in classifica a 24 punti, solo 5 in meno dei biancocelesti scesi in quinta posizione dopo la batosta contro l'Inter.