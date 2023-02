Primavera | Bertini è una certezza, Crespi torna al gol: Entella battuta 0-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altra ottima prestazione della Lazio che con questa vittoria tiene a debita distanza lo Spezia. I biancocelesti rimangono in vetta con 39 punti e stavolta lo devono soprattutto a due delle figure più importanti per Sanderra. A portare in vantaggio i capitolini ci pensa Bertini al 21’, al suo sedicesimo gol con la maglia della Lazio. Il raddoppio invece arriva nella ripresa con un bel tiro a incrociare di Crespi che torna al gol dopo la doppia delusione dal dischetto. Nella prossima giornata i capitolini ospiteranno la Reggina.

Campionato Primavera 2 | 19ª giornata, girone B

Sabato 18 febbraio 2023, ore 11:00

Campo Daneri Caperana, Chiavari (GE)

VIRTUS ENTELLA: Rinaldini, Cucciniello, Langella, Piredda (76' Perrone), Giammarresi, Coly Paolo, G. Costa (73' Hu Yiwang), Ferraro, Ferrara, R. Costa, Banfi (57' Petitti). A disp.: Mazzadi, Bellotti, Di Maro, Dolce, Ghio, Coscarella, Sgambelluri, Valera, Sanfilippo. All.: Massimo Melucci

LAZIO (4-3-3): Magro; Floriani Mussolini, Dutu, Ruggeri, Bedini; G. Rossi (90' Bigonzoni), Coulibaly, Bertini; Balde (90' Cesari), Crespi (80' Napolitano), Sana Fernandes (85' Milani) A disp.: Maliszewski, Martinelli, Petta, Colistra, A. Rossi, Cogo. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Samuele Andreano (sez. di Prato)

Assistenti: Allocco - Regattieri

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio! La Lazio torna da chiavari con bottino pieno.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

90' - Fallo su G.Rossi e ultimo cambio per la Lazio: dentro Bigonzoni al posto del compagno a terra. Esce anche Balde, Cesari entra al suo posto.

85' - Sanderra cambia artiglieria in attacco: Milani si prende il posto di Sana Fernandes.

80' - Cambia anche Sanderra: fuori Crespi, dentro Napolitano.

76' - Nuova sostituzione per Melucci fuori Piretta, dentro Perrone.

73' - Cambia di nuovo l'Entella: fuori G. Costa, al suo posto Hu Yiwang.

71' - Occasionissima per l'Entella, dalla bandierina il pallone arriva direttamente da Magro che non riesce a farlo suo, Crespi fa un miracolo e salva tutto.

69' - Angolo per i padroni di casa, Ferraro dalla bandierina tira troppo alto, occasione sfumata.

65' - Entella che sembra un po' stordita. Il gol di Crespi sembra aver steso le speranze della squadra di Chiavari.

57' - Primo cambio per Melucci: fuori Banfi, dentro Petitti.

57' - GOOOLLLLLLLL CRESPIIIIIII! Ripartenza Lazio su errore avversario, Sana Fernandes si accentra, passa a Crespi controlla e col mancino incrocia il tiro e porta in doppio vantaggio la squadra di Sanderra.

55' - Ancora occasione Lazio, di nuovo con Crespi. Entella visibilmente in difficoltà sugli assalti dei capitolini.

50' - Occasione per la Lazio con Crespi che la spara troppo centrale. Rinaldini bravo a non farsi sorprendere.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

45' - Due minuti di recupero concessi.

44' - Punizione Entella, Costa alla battuta: tiro sul secondo palo, Magro Blocca.

41' - Corner per la Lazio, Bertini al tiro, Crespi atterrato in area, proteste da parte della panchina di Sanderra. Per Andreano non c'è nulla.

40' - Tiro potente di Balde che da centrocampo si porta avanti il pallone, carica il tiro e calcia. Rinaldini manda in angolo.

36' - Lazio che gestisce il gioco, Entella poco pericolosa in questo primo tempo.

30' - Fallo di Costa su Balde e punizione per i biancocelesti: Bertini prova il tiro morbido, ci prova Dutu di testa ma non trova lo specchio della porta.

29' - Azione d'insistenza della Lazio: ottima giocata ancora di Bertini che stavolta prova a servire Balde, ci riesce ma il compagno di pensa un pizzico di troppo e il pallone finisce sul fondo.

25' - L'Entella prova a rialzare la testa: ci prova Ferraro con una conclusiione interessante, il pallone termina però sopra la traversa.

21' - GOOOOLLLLL LAZIOOOOOOO! Bella giocata di Marco Bertini che sigla il suo 16esimo gol con la maglia della Lazio: prima sterza, poi controlla il pallone, se lo sistema e con un tiro a giro beffa Rinaldini.

18' - Occasionissima Lazioooo! Bertini serve in profondità Crespi, scontro tra il numero 9 laziale e il portiere avversario che ha la peggio. Andreano non concede fallo in favore dei padroni di casa, quindi sarà rimessa dal fondo.

17' - A terra Sana Fernandes per fallo di Giammaresi. Staff Sanitario in campo, ma l'attaccante sembra stare bene. Punizione per i capitolini da posizione defilata: pallone che esce fuori di pochissimo sul tiro di Bertini.

14' - Brivido per la Lazio! Tiro di Ferraro che cerca l'angolo, bravo Magro ad allontanare il pallone sul tiro insidiosissimo.

11' - Difesa padrona di casa in difficoltà sulle sgasate di Sana Fernandes.

7' - Doppio corner per la Lazio nel giro di due minuti: palla un po' bassa, i capitolini gestiscono.

3' - Traversa clamorosa di Balde!L'attaccante era andato alla conclusione, forse un tocco di Rinaldini che annulla il tentativo di vantaggio laziale. Bella la giocata di Bertini che ha servito il compagno, il tiro è stato potente. Capitolini che hanno iniziato subito in modo aggressivo questo match.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella - Lazio, gara valida per la 4a giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Sanderra viaggiano sulle ali dell'euforia dopo il poker calato alla Salernitana che ha confermato quella biancoceleste la prima forza del girone in B. I capitolini sono infatti determinati a rimanere in vetta, ma per farlo servirà il massimo impegno, magari ritrovando anche il gol di Valerio Crespi. Pesante l'assenza di Leonardo Di Tommaso a centrocampo per squalifica, al suo posto Giordano Rossi.