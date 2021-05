PRIMAVERA - Empoli - Lazio, come una finale: l'anteprima del match

Come una finale. Sì, perchè d'ora in poi per la Lazio Primavera saranno tutte finali. Sette partite alla fine del campionato, da qui passa la salvezza o meno dei capitolini, impelagati nella lotta per non retrocedere. La quintultima posizione dista sei punti, tanti ma non irrecuperabili. Anche perché nelle zone basse della classifica nessuno corre, anzi. La Fiorentina nell'anticipo del venerdì ha perso la sua sesta partita di fila, rimanendo bloccata a quota 24. La Lazio, impegnata quest'oggi contro l'Empoli può quindi accorciare sui toscani. Non sarà però di certo semplice contro una squadra che contro ogni aspettativa lotta per raggiungere i play-off. I ragazzi di Buscè dovranno fare a meno dello squalificato Pezzola, ma soprattutto di Baldanzi, trascinatore e capocannoniere della squadra con 12 reti. La Lazio dovrà tirare fuori in ogni caso la sua miglior versione per poter dare filo da torcere ai toscani, squadra solida e ben costruita che all'andata ne rifilò ben 6 ai capitolini. Menichini non potrà contare sugli infortunati Adeagbo, Ndrecka e Nasri, oltre allo squalificato Armini. Difesa inedita quindi con Floriani Mussolini, Franco e Pica a comporre il terzetto. Shehu rischia l'esclusione dall'undici titolare per la seconda volta consecutiva. A sinistra conferma per Tommaso Marino, mentre a destra toccherà a Novella. Per il resto la solita Lazio, aggrappata alle giocate della sua stella Raul Moro, che dovrà tornare a brillare per trascinare i suoi all'impresa.

24° giornata campionato Primavera 1

22 maggio, ore 15.00

Empoli - Lazio

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2) - Biagini; Donati, Siniega, Fradella, Rizza; Fazzini, Asllani, Belardinelli; Lipari; Bozhanaj, Ekong. A disp.: Hvalic, Indragoli, Morelli, Degli Innocenti, Rossi, Lombardi, Simic, Martini, Klimavicius, Brkic. All.: Antonio Buscè.

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Floriani, Franco, Pica; Novella, Czyz, Bertini, Marino A., Marino T.; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappala, Cesaroni, Nimmermeer, Cerbara, Shehu. All.: Menichini