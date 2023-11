PRIMAVERA - Frosinone - Lazio termina con i calci di rigore: biancocelesti agli ottavi di finale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una partita infinita è andata in scena a Ferentino, con la Lazio che ai calci di rigore riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera dove troverà la Juventus. Nel primo tempo passano in vantaggio i biancocelesti con l'autogol di Pahic, poi Molignano rimette a posto le cose con la rete segnata al 38'. Nella ripresa nessuna delle due compagini riesce a trovare il gol della vittoria, così come nei supplementari. Le emozioni si protraggono fino ai calci di rigore dove una grandissima parata di Renzetti e il penalty trasformato da capitan Petta fanno festeggiare la Lazio.

Primavera TIM CUP | Sedicesimi di finale

Mercoledì 1° novembre 2023, ore 12:00

FROSINONE: Lagonigro, Kamensek- Pahic, Molignano, Dixon (100' Fiorito), Boccia, Giunashvili, Stoyanov, Cisse, Paura (116' Shkambaj), Amerighi (116' Saverino), Antocci (70' Mezsargs). A disp.: T. Romano, R. Romano, Stefanelli, Evangelisti, Milazzo, Totti, Aromatico. All.: Angelo Gregucci

LAZIO: Renzetti, Bordon (116' Silvestri), Petta, Yordanov, Serra (86' Cuzzarella), Sulejmani (65' D'Agostini), Bigotti (65' Nazzaro), Marini, Ferrari, Cappelli (74' Gelli), Zazza. A disp.: Martinelli, D'Agostini, Tredicine, Bordoni, Marinaj, Farcomeni. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Marco Di Loreto (sez. di Terni)

Assistenti: Bianchini - Lauri

Ammoniti: Giunashvili, Molignano (F); Ferrari (L)

Espulsi: ///

FINE CALCI DI RIGORE

Lazio - Match point per Petta: GOOOOOOOOOLLLLL!

Frosinone - Ecco Mezsargs: super parata di Renzetti!!!!

Lazio - Va dal dischetto Yordanov: efficace anche il suo tiro.

Frosinone - Tocca a Giunashvili: rincorsa e gol. Pallone lento ma letale.

Lazio - Sanderra manda Nazzaro: spiazzato anche stavolta Lagonigro.

Frosinone - Batte Molignano e spiazza Renzetti.

Lazio - Per i biancocelesti va D'Agostini: Lagonigro para.

Frosinone - Va Pahic che invece non sbaglia.

Lazio - Ora è il turno di Gelli: spiazzato il portiere avversario.

Frosinone - Dal dischetto va Boccia, che prende il palo pieno. Primo rigore fallito per il Frosinone.

INIZIO CALCI DI RIGORE

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120' - Risultato ancora fermo sull'1-1. La sfida sembra destinata ai calci di rigore.

114' - Ammonito Ferrari.

108' - Occasione per il Frosinone con Pahic che controlla, tira, ma la sfera finisce di poco alta sopra la traversa.

106' - Pronto ad entrare Silvestri nella Lazio al posto di Bordon. Cambia anche Gregucci: Amerighi lascia il posto a Saverino. Fuori anche Paura, al suo posto Shkambaj.

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - Calcio di punizione per il Frosinone: atterrato Stojanov. Boccia cerca il secondo palo, niente da fare.

101' - Occasione per Gelli che però non impatta bene il pallone.

100' - Per il Frosinone fuori Dixon, entra al suo posto Fiorito.

99' - Squadre che cercano di dosare le energie per distribuirle per tutti i 30 minuti dei tempi supplementari.

91' - Iniziano i supplementari!

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Fischio dell'arbitro. Terminano i tempi regolamentari, si va verso i supplementari.

90+3' - Tentativo di Pahic dalla distanza. Pallone che termina sul fondo.

90' - 5 minuti di recupero concessi.

90' - Frosinone che spinge in questi ultimi minuti: occasione interessante per Dixon, annullata da Renzetti.

86' - Altro cambio per la Lazio: fuori Serra, dentro Cuzzarella che esordisce con la maglia della Primavera biancoceleste.

84' - A terra Renzetti per un colpo subito. Staff medico in campo.

74' - Cambia ancora l'allenatore biancoceleste: fuori Cappelli, dentro Gelli.

70' - Cambia anche Gregucci: fuori Antocci, dentro Mezsargs.

69' - Paratona di Lagonigro sul tiro potentissimo di Serra. Occasione migliore della Lazio nella ripresa.

65' - Primi cambi per Sanderra: dentro D'Agostini, fuori Sulejmani. Entra anche Nazzaro al posto di Bigotti.

62'- Gol divorato da Antocci. Erroraccio di Petta che lascia un pallone invitante all'avversario. Renzetti si immola, subendo anche un colpo.

58' - Cartellino giallo per Molignano per un pestone su Bigotti.

54' - Ancora il portiere ciociaro respinge col pugno sulla conclusione dalla distanza di Ferrari. L'arbitro aveva però segnalato una posizione di offside.

53' - Bravo Lagonigro a farsi trovare pronto sul colpo di testa insidioso di Bordon sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sarà ancora angolo.

50' - Scivola Dixon nel momento di calciare, un po' zoppicante l'esterno del Frosinone.

46' - Si riparte con gli stessi 22.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio, squadre negli spogliatoi.

38' - Pareggio del Frosinone. Gol di Molignano che passa in mezzo a tre giocatori biancocelesti. Renzetti copre male il primo palo, ma errore da parte di tutta la difesa.

32' - Staff sanitario della Lazio in campo. Bordon è ancora a terra.

31' - Calcio di punizione per la Lazio: alla battuta va Yordanov, pallone sul secondo palo, Zazza non arriva di un soffio. Bordon e Lagonigro a terra dopo uno scontro.

24' - Conclusione potente di Dixon che si accentra e tira. Bravo Renzetti farsi trovare pronto e a mettere in angolo.

23' - Ritmi non altissimi fin qui. Sanderra dalla panchina chiede a Bigotti e Yordanov di stare più alti.

15' - Autorete di Kamensek- Pahic devia il tiro di Bordon e involontariamente mette il pallone in rete.

13' - Match che rimane ancora inchiodato sullo 0-0 senza particolari emozioni fin qui.

8' - Brivido per il Frosinone che rischia l'autorete. Sfera che termina in corner.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre. Ampio turnover per Sanderra che sceglie di dare spazio a chi in campionato ha giocato meno.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone - Lazio, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. La stagione non si ferma neanche nelle giornate di festa e oggi allo stadio "Città dello Sport" di Ferentino va in cena un match fondamentale per il percorso delle due squadre, che occupano posizioni molto lontane nella classifica del campionato. La Lazio, forte del suo terzo posto alle spalle delle milanesi, va ad affrontare un avversario sulla carta inferiore, ultimo della classe e reduce dalla sconfitta contro il Torino. Ma attenzione a non sottovalutare i ciociari, che nello scorso turno di Coppa Italia hanno rifilato un 6-0 al Crotone. La vincitrice di oggi sfiderà la Juventus.