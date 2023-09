PRIMAVERA - Genoa - Lazio 1-2: Sana e Gonzalez regalano la terza vittoria consecutiva

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittoria importantissima per la Lazio di Stefano Sanderra che si porta a casa i tre punti dopo un match insidiosissimo e iniziato in salita con il gol di Sarpa al 9’. Pareggiano i capitolini al 27’ con Sana Fernandes, tornato dopo un breve periodo con l’Under 18, poi il gol del ribaltone arriva dai piedi di Gonzalez al 52’. Tanti i cartellini gialli fioccati in campo, le panchine invece si beccano addirittura qualche rosso per proteste troppo rumorose. Diverse le occasioni sul finale per i rossoblu che non riescono però a strappare il pareggio. Occhi puntati sulla Youth League per i biacocelesti che il 4 ottobre se la vedranno col Celtic.

Primavera 1 TIM | 5ª giornata

Sabato 30 settembre 2023, ore 11:00

Stadio Ferruccio Chittolina, Quiliano (SV)

GENOA: Consiglio, Scaravilli, Fini, Omar, Ghirardello (63' Papastylianou), Arboscello, Sarpa (73' Tosi), Cisse, Kuavita, Pittino, Papadopoulos (79' Bornosuzov). A disp.: Bertini, Abdellaoui, Rossi, Natale, Ferroni, Barbini, Bosia, Issa. All.: Alessandro Agostini

LAZIO: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani (85' Petta); Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Sana Fernandes, Gonzalez (80' Sulejmani), Yordanov (70' Cappelli). A disp.: Renzetti, Marini, Zazza, Nazzaro. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Lorenzo Maccarini (sez. di Arezzo)

Assistenti: Giacomo Bianchi - Roberto Meraviglia

Ammoniti: Arboscello, Omar (G); Yordanov, Napolitano, Dutu, Gonzalez (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti.

90+2' - Un paio di chance importantissime per i rossoblu sul finale. Magro è costretto a qualche miracolo.

90' - Rosso per un membro dello staff stavolta del Genoa.

90' - Cinque minuti di recupero.

85' - Altro rosso per un membro della panchina della Lazio. Intanto Petta prende il posto di Milani.

84' - Qualche problema fisico per Milani che esce dal campo.

80' - Nella Lazio entra Sulejmani al posto di Gonzalez che esce zoppicando.

79' - Cambia ancora il Genoa: esce Papadopulos, entra al suo posto Bornosuzov.

79' - Giallo anche per Gonzalez che spinge Arboscello.

73' - Dutu si prende il gialloper un'entrataccia su Papastylianou.

73' - Altro cambio per il Genoa: fuori Sarpa, Tosi.

70' - Cambia anche Sanderra: lascia il campo Yordanov, entra Cappelli.

69' - Conclusione da fermo di Fini. Pallone che termina alto sopra la traversa.

63' - Primo cambio per Agostini: esce Ghirardello per far posto a Papastylianou.

61' - Qualche scintilla in campo tra Sarpa e Di Tommaso: il genoano sembra pestare volontariamente il laziale a terra.

53' - Ammonito anche Napolitano.

52' - RADDOPPIO LAZIO!!!! Punizione per i biancocelesti battuta velocemente: difesa genoana impreparata, Gonzalez si muove verso la porta e beffa i padroni di casa.

48' - Giallo per Omar che stende Yordanov.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi.

45' - Tre minuti di recupero.

45' - Staff medico biancoceleste in campo per soccorrere Sana Fernandes che resta in campo.

45' - Rosso per un collaboratore di Sanderra.

41' - Ammonito anche Yordanov per un intervento in ritardo su un avversario.

36' - Occasione per Sana Fernandes che aveva provato con un tiro-cross. Consiglio si fa trovare pronto.

30' - Eccolo il primo giallo della gara: Maccarini punisce Arbuscello per fallo su Napolitano.

27' - GOOOOLLLL LAZIOOOOO! Sana Fernandes raccoglie un pallone di Milani, si inflitra in area dalla sinistra, il tiro non è stato perfetto ma il laziale la butta dentro.

26' - Cisse atterra Gonzalez. Per l'arbitro non ci sono le condizioni per il cartellino giallo.

24' - Primo corner per la Lazio: va Yordanov dalla bandierina, battuta troppo profonda, il Genoa riparte.

19' - Conclusione di Fini: giocata personale e tiro che termina poco lontano dal palo protetto da Magro. Ottimo inizio della formazione ligure.

13' - Yordanov a terra, intervento in ritardo di Scaravilli. Punizione per la Lazio.

9' - Gol di Sarpa. Destro a giro del genoano, conclusione imparabile per Magro.

4' - Ritmi alti e tanta intensità in questi primi minuti.

2' - Contatto in area su Yordanov. Lazio che si lamenta per un possibile calcio di rigore, per l'arbitro non c'è niente.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, gara valida per la 5a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, fin qui con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, proseguono il campionato consapevoli di dover anche calibrare le forze e le energie per i paralleli cammini in Coppa Italia e Youth League. Sanderra dovrà fare a meno di Balde, che ne avrà per diverso tempo per recuperare dall'infortunio e si affida quindi al terzetto d'attacco Sana Fernandes (tornato in gruppo dopo qualche settimana in Under 18 per motivi disciplinari), Gonzalez e Yordanov.