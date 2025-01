PRIMAVERA - Il derby è della Roma: Lazio sconfitta 1-0 al Tre Fontane

Primavera 1 | 22ª giornata

Lunedì 27 gennaio 2025, ore 18:00

Stadio Tre Fontane, Roma

ROMA: De Marzi; Seck, Levak, Misitano (90+3' Almaviva), Graziani (61' Marazzotti), Nardin, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio (61' Romano), Zefi (87' Bah). A disp.: Kehayov, Mlakar, Terlizzi, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti. All.: Gianluca Falsini

LAZIO (4-4-2): Renzetti; Ferrari (46' Petta), Bordon, Bordoni (65' Karsenty), Zazza; Farcomeni (75' Munoz), Pinelli (65' Serra), Nazzaro, Di Tommaso; Balde, D'Agostini (77' Sulejmani). A disp.: Bosi, Gelli, Trifelli, Marinaj, Battisti, Ciucci. All.: Sergio Pirozzi

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. Parma)

Assistenti: Nicola Morea - Vincenzo Abbinante

Ammoniti: Seck, Di Nunzio, Graziani, Misitano (R) Pinelli, Munoz, Petta (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. La Roma vince il derby della Capitale.

90+3' - Fuori proprio Misitano che lascia il posto a Almaviva.

90+2' - Giallo per Misitano e Petta che non se le mandano a dire.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

90' - Crampi per Nazzaro, ma deve rialzarsi perché la Lazio ha finito i cambi.

85' - Coletta a terra per un colpo subito da Karsenty. Staff medico in campo, ma il giallorosso ce la fa.

84' - Altra grande chance per la Lazio con Karsenty che mette in area un pallone teso e insidioso. Nessun compagno è in area per mettere in rete il pallone.

80' - Giallo per Munoz che entra in male in scivolata su Nardin.

78' - Nella Roma finisce la gara di Zefi, entra al suo posto Bah.

77' - Altro cambio per la Lazio: fuori D'Agostini, al suo posto Sulejmani.

75' - Nella Lazio fuori Farcomeni, dentro Munoz. Triplo cambio forzato per Pirozzi.

73' - Problemi anche per Farcomeni che continua a tenersi la coscia.

70' - Sfortunata la Lazio con Karsenty che incrocia il tiro e stampa il pallone sull'incrocio dei pali.

65' - Problemi alla coscia per Pinelli che chiede il cambio: Serra prende il suo posto. Entra in campo anche Karsenty al posto di Bordoni.

61' - Due cambi per la Roma: esce Di Nunzio, dentro Romano. Esce anche Graziani, al suo posto Marazzotti.

60' - Punizione da posizione interessantissima per la Lazio: chance sprecata, con la sfera che termina in fallo laterale.

56' - D'Agostini a terra per un colpo subito. Sarà punizione per la Lazio, Farcomeni sul punto di battuta: palla sul secondo palo, poi spazzata dal portiere dei giallorossi che cade. Sfera nella mischia al limite dell'area dove Graziani atterra Balde con un calcione sul ventre.

52' - Giallo per Pietro Pinelli che atterra Cama.

50' - Punizione per la Lazio, alla battuta c'è Balde: pallone troppo profondo che si perde alle spalle della porta.

46' - Si riparte! Petta entra al posto di Ferrari infortunato alla caviglia.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fine primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero.

44' - Gol annullato a Zazza per posizione di fuorigioco,

40' - Lazio frastornata dalla rete giallorossa. I padroni di casa sprecano un paio di occasioni per il raddoppio. Momento positivo per la squadra di Falsini.

37' - Gol della Roma con Cama.

36' - Giallo anche per Di Nunzio che entra in scivolata su Pinelli.

32' - A terra Ferrari all'interno della sua area di rigore. I compagni chiedono l'aiuto dello staff medico. Il problema sembra essere alla caviglia destra a seguito di una torsione innaturale durante una caduta.

27' - Conclusione rasotterra di Zefi: troppo centrale, Renzetti fa sua la sfera. I biancocelesti avevano regalato un pallone con un erroraccio.

26' - Grandissima conclusione di Balde che fa tutto da solo e sfodera il destro. La palla si stampa sulla traversa. Sfortunatissima la Lazio.

23' - Gara molto equilibrata, il risultato rimane bloccato.

19' - Giallo per Seck per un intervento molto pericoloso su Pinelli.

14' - Coletta e Farcomeni si pizzicano in campo. Prime scentille di questo derby.

11' - Eccola la prima occasione della Lazio: cross teso di Balde dalla sinistra, si inserisce Di Tommaso che col mancino non inquadra lo specchio della porta.

10' - Colpo di testa di Levak che però non inquadra la porta. La palla termina alta sopra la traversa.

7' - Punizione a favore della Roma: Di Tommaso spintona Graziani. Posizione lontana dalla porta: sulla sfera va proprio Graziani, pallone deviato ma la difesa della Lazio riconquista palla.

5' - Ritmi subito alti al Tre Fontane.

2' - Subito occasione per la Roma con il colpo di testa da posizione ravvicinata di Seck su cross morbido di Zefi. Salvataggio sulla linea di porta della difesa biancoceleste.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Lazio, gara valida per la 22a giornata del campionato Primavera 1. Stracittadina infuocata al Tre Fontane: i biancocelesti sfidano oggi alle 18 la Roma capolista a 43 punti. la squadra di Pirozzi invece, reduce dalla vittoria contro il Torino della scorsa giornata, è ferma al settimo posto a 32 punti.