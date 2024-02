PRIMAVERA - Juve - Lazio termina 1-1: a Finocchiaro risponde Sardo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pareggio che non smuove di molto la classifica quello tra Juventus e Lazio che si accontentano di un punto a testa. Sfida tutto sommato equilibrata a Vinovo, con i bianconeri che vanno in vantaggio con il gol di Finocchiaro al 43'. Nella ripresa al 73' pareggia i conti Sardo sugli sviluppi di un calcio di punizione. La squadra di Sanderra sale così a 34 punti, quella di Montero invece a 28, scalando due posizioni. Nella prossima giornata la Lazio volerà di nuovo a Torino per vederse la di nuovo (stavolta in campionato) contro la formazione granata.

Primavera 1 TIM | 20ª giornata

Domenica 4 febbraio 2024, ore 13:00

Campo Ale & Ricky, Vinovo (TO)

JUVENTUS (3-5-2): Vinarcik; Gil Puche, Montero Benia (66' Grelaud), Martinez Crous; Savio, Florea (78' Mazur), Owusu, Finocchiaro (58' Crapisto), Turco; Anghelè (58' Grosso), Pugno (78' Biggi). A disp.: Zelezny, Boufandar, Srdoc. All.: Paolo Montero

LAZIO (3-5-2): Magro; Bordon, Dutu, Ruggeri; Zazza (74' Bedini), Di Tommaso (83' Cappelli), Coulibaly (83' Nazzaro), Sardo, Milani; Cuzzarella (74' Kone), Sulejmani (61' Di Gianni). A disp.: Renzetti, Napolitano, Bigotti. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Antonino Costanza (sez. Agrigento)

Assistenti: Zanellati-Cadirola

Ammoniti: Savio (J); Ruggeri (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. Termina in pareggio il match tra Juventus e Lazio.

90' - 5 minuti di recupero concessi da Costanza.

89' - Salvataggio di Magro sul tiro a giro di Florea. Ottimo intervento dell'estremo difensore laziale che dimostra eccellenti riflessi.

83' - Altra sostituzione per Sanderra: Cappelli e Nazzaro prendono il posto di Di Tommaso e Coulibaly.

78' - Nuovi cambi nella Juve: escono Pugno e Florea, entrano Biggi e Mazur.

77' - Cross di Ruggeri sul secondo palo, Di Gianni tenta il colpo di testa ma non trova lo specchio della porta bianconera.

74' - Cambia di nuovo Sanderra: Cuzzarella lascia il posto a Kone. Fuori anche Zazza, dentro Bedini.

73' - GOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOO! Alla battuta del calcio di punizione va Milani che trova però la barriera, Sardo se la ritrova tra i piedi e col destro calcia rasoterra insaccando il pallone alle spalle di Vinarcik.

72' - Cartellino giallo per Greaud per aver atterrato Ruggeri. Sarà calcio di punizione da posizione molto interessante per i biancocelesti.

68' - Problemi alla caviglia per Turco nell'area di rigore laziale dopo un contatto con Di Tommaso. Sraff medico bianconero in campo.

66' - I padroni di casa cambiano ancora: Grelaud prende il posto di Montero.

61' - Fuori Sulejmani, dentro al suo posto Di Gianni appena acquistato. Esordio per l'ex Gubbio.

60' - Ammonito Ruggeri che prova l'anticipo su Owusu, ma trova l'avversario.

59' - Occasionissima per Sulejmani sul passaggio interessante di Milani: l'albanese scivola nel momento del tiro e la spara alta sopra la traversa.

58' - Doppio cambio per Montero: dentro Grosso e Crapisto, fuori Anghelè e Finocchiaro.

53' - Traversa clamorosa di Finocchiaro. Ora è la Juventus ad impensierire e non poco i biancocelesti,

50' - Conclusione di potenza di Montero che trova la porta ma Magro è costretto a metterci i guanti. Non impeccabile l'intervento del portiere laziale che non riesce a trattenere il pallone mandandolo per fortuna sopra la traversa.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia Costanza, squadre negli spogliatoi.

45+1' - Ammonito Sanderra che chiedeva il rigore su un precedente episodio che ha visto lo scontro tra Zazza e Vinarcik.

45' - 2 minuti di recupero.

43' - Gol Juventus. Finocchiaro salta tre avversari, Dutu, Bordon e Ruggeri e a tu per tu con Magro non sbaglia.

38' - Tiro dalla distanza di Gil dalla distanza che finisce alto sopra la traversa.

33' - Corner per i biancocneri, dalla bandierina va Finocchiaro, pallone respinto dalla difesa biancoceleste. La sfera rimane tra i piedi bianconeri, ottima copertura di Sardo che strappa via la palla senza commettere fallo.

28' - Bel recupero di Sardo che sulla trequarti ruba palla a un avversario, se la sistema, tenta il tiro, stavolta Vinarcik è costretto ad alzarla con i guanti.

25' - Cross interessante di Milani che sfreccia di fronte alla porta difesa da Vinarcik. Il pallone si perde però sul fondo.

20' - Clamoroso errore di Cuzzarella che tutto solo davanti a Vinarcik mira la porta lasciata vuota dal portiere ma all'ultimo calcia all'esterno del palo.

15' - Butto tiro dalla distanza di Sardo che spara altissimo. Sarà rimessa dal fondo per Vinarcik

13' - Giallo per Savio che atterra Zazza in scivolata. Lo Juventino dice di aver preso il pallone, Costanza non è della stassa idea.

9' - Buon lavoro di Coulibay che funge da filtrante tra la difesa e il centrocampo. Lazio molto attenta sui tentativi di infiltrazione bianconeri.

4' - Inizia molto aggressiva la Juventus: grandissimo destro a giro di Savio, Magro si butta sul secondo palo. Pallone che sfiora il palo e termina sul fondo.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio, gara valida per la 20a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti riportano la concentrazione sul campionato dopo la sconfitta contro il Torino nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Un leggero calo ha colpito le prestazioni dei ragazzi di Sanderra in queste ultime settimane che, da secondi in classifica, sono scesi momentaneamente al quinto posto a 33 punti dietro a Roma e Torino a 34 e a Milan e Inter, rispettivamente a 35 e 41. I bianconeri invece sono decimi a 27 punti.