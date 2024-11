PRIMAVERA - La Lazio ne fa 3 alla Cremonese: biancocelesti per ora soli in vetta

Quarta vittoria in cinque partite e 22 punti in classifica che valgono, per ora, la testa della classifica. Una bella Lazio cala il tris al Fersini su una Cremonese che sfiora adirittura il vantaggio. Le reti dei biancocelesti portano la firma di Ferrari, Petta e Serra, autori, oltre al gol, di ottime prestazioni. Si torna in campo dopo la sosta Nazionali in casa del Torino.

Primavera1 | 11ª giornata

Venerdì 8 novembre 2024, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Zazza; Bordon, Petta; Ferrari, Di Tommaso, Pinelli (58' Nazzaro), Munoz (80' Gelli), Milani; Serra(58' D'Agostini), Sulejmani (58' Balde). A disp.: Bosi, Cipriani, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Labranca. All.: Stefano Sanderra

CREMONESE: Malovec; Nahrudnyy, Lottici Tessadri, Ragnoli Galli, Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze, Cantaboni, Pavesi, Zilio, Bassi. A disp.: Sayaih, Cuka, Duca, Lucchini, Marino, Tavares Roache, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo Beata. All.: Elia Pavesi

Arbitro: Mario Picardi (sez. Viareggio)

Assistenti: Giuseppe Romaniello - Giovanni Ciannarella

Ammoniti: Bordon, Pinelli, Ferrari (L) Nahrudnyy (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio ne fa 3 alla Cremonese.

90' - 5 minuti di recupero.

80' - Dentro Gelli al posto di Munoz.

73' - Problema al costato per Renzetti. Il portiere si riprende grazie all'intervento dello staff medico in campo.

65' - Giallo anche per Ferrari.

58' - Triplo cambio per la Lazio: Nazzaro al posto di Pinelli, escono Serra e Sulejmani, dentro D'agostini e Balde.

58' - TRIS LAZIOOOOOOOOOOO! Destro dal limite dell'area di Serra che si regala il quinto gol in stagione.

55' - Tre ammonizioni nel giro di due minuti per continui falli: due per la Lazio (Bordon e Pinelli), uno per la Cremonese (Nahrudnyy).

53' - BIS LAZIOOOOOOOOOO! Stavolta è Petta a prendersi gli applausi con il piattone da posizione defilata. Pallone che passa davanti al mucchio, il rasoterra beffa Malovec.

46' - Riprende il match a Formello!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Si va negli spogliatoi senza recupero.

38' - GOOOOOOLL LAZIOOOO! Ferrari piazza il pallone sotto l'incrocio dei pali: ottimo controllo del calciatore che in area raccoglie un pallone e lo infila dove Maloec non può arrivare.

19' - Brivido per i biancocelesti: la Cremonese flirta con il vantaggio, bravo Renzetti a farsi trovare reattivo e a dire no al vantaggio avversario.

16' - Ci prova la squadra di Sanderra: cross dalla sinistra con Ferrari che tenta il pallone sul secondo palo. La sfera si perde sul fondo.

11' - Corner per i biancocelesti, Bordon tenta il colpo di testa. Malovec fa facilmente sua la sfera.

2' - Calcio di punizione per la Lazio: Milani tenta direttamente in porta, seppur da molto lontano. Pallone che termina alto sopra la traversa.

1' - Fischio d'inizio! Si parte

INIZIO PRIMO TEMPO