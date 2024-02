PRIMAVERA - La Lazio saluta la Coppa Italia: in finale va il Torino

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ce l'aveva quasi fatta, l'impresa era stata compiuta, almeno fino al termine dei tempi regolamentari. Grandissima partita di Sulejmani che si carica la squadra sulle spalle e mette a segno una tripletta con le reti al 4', al 79' e all'86'. Al 22' Gabellini aveva firmato il gol del momentaneo 1-1. Con la sfida d'andata vinta dai granata per 1-3, il provvisorio identico risultato a favore dei biancocelesti, costringe la partita a continuare ai supplementari. Negli ultimi minuti della seconda frazione è però la squadra di Scurto ad avere la meglio, con la rete di Magui, appena entrato, che regala di fatto ai piemontesi il pass per la finale di Coppa Italia. L'avversaria, tra Roma e Fiorentina, si scoprirà nel tardo pomeriggio.

TORINO 2 - LAZIO 3

Primavera TIM Cup | Semifinale di ritorno

Mercoledì 21 febbraio 2024, ore 14:00

Campo Valentino Mazzola, Orbassano (TO)

TORINO: Abati; Dell'Aquila (84' Casali), Desole, Ciammaglichella (84' Perciun), Silva (114' Magui), Dellavalle, Gabellini (111' Franzoni), Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro (99' Longoni). A disp.: Cabella, Bellocci, Bianay, Mahari, Acar, Rasheed. All.: Giusepe Scurto

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini (118' Cappelli), Dutu (77' Di Gianni), Zazza, Milani (107' Bordoni); Sardo, Bordon, Di Tommaso (118' Gelli); Napolitano (67' Bigotti), Sulejmani, Kone (67' Cuzzarella). A disp.: Magro, Tredicine, Ferrari, Nazzaro, Ilas. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Abdoulaye Diop (sez. Treviglio)

Assistenti: Marco Pilleri-Leonardo Tesi

IV ufficiale: Filippo Colaninno

Ammoniti: Muntu (T); Bedini, Di Tommaso, Sulejmani (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120+3' - Fischia il giudice di gara. Il Torino è qualificato alla finale di Coppa Italia.

120+3' - Un altro minuto di recupero aggiunto dall'arbitro.

120+2' - Giallo per Njie per fallo su Cuzzarella.

120' - 3 minuti di recupero concessi.

120' - Clamorosa occasione per la Lazio!!!! Colpo rasoterra potentissimo di Di Tommaso, brava la difesa granata a spazzare sul fondo il pallone in qualche modo.

118' - Ultimi cambi per Sanderra: dentro Cappelli, fuori Bedini. Fuori anche Di Tommaso, dentro Gelli.

117' - Gol del Torino. Magui insacca il pallone in rete con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di rigore.

114' - Nuova sostituzione per il Torino: fuori Silva, dentro Magui.

111' - Cambia anche il Torino: Gabellini lascia il posto a Franzoni.

110 ' - Colpo di testa di Gabellini che raccoglie il cross di Njie. Pallone tra le braccia di Renzetti.

107' - Milani a terra: problema muscolare per il difensore laziale. Dentro al suo posto Bordoni.

105' - Inizia il secondo tempo supplementare.

INIZIO SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - Fischia l'arbitro. Finisce qui il primo tempo supplementare.

103' - Tiro di Longoni deviato, sarà calcio d'angolo per i granata.

101' - Occasione per Sardo che dal limite dell'area si gira bene, si libera di due avversari ma la spara altissima.

99' - Cambia di nuovo il Toro: esce Marchioro, al suo posto Longoni.

94' - Clamorosa occasione per il Torino! Tentativo di potenza di Gabellini, bella risposta di Renzetti, poi Milani salva sulla linea spazzando via il pallone.

90' - Al via il primo tempo supplementare.

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. Si va ai supplementari.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

87' - Giallo per Sulejmani.

86' - CLAMOROSO LAZIOOOOOOOOOOOOO! SULEJMANI CI METTE ANCORA LA FIRMA!!!!!! Colpo di testa perfetto del laziale che va ad i infilare il pallone all'angolino sfruttando un ottimo cross di Milani.

84' - Cambia il Torino: Ciammaglichella lascia il posto a Perciun. Fuori anche Dell'Aquila, dentro Casali.

80' - Clamoroso palo! Pallone che sembra non voler entrare, con Zazza che aveva tentato il colpo dell'1-3 a pochisismi passi dalla porta.

79' - GOOOOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOO! ANCORA SULEJMANIIIII! Aggancio in spaccata del biancoceleste che sfutta un buon cross e riesce a buttare la palla alle spalle di Abati.

77' - Cambia ancora Sanderra e aggiunge artiglieria pesante all'attacco: fuori il capitano Dutu, dentro Di Gianni.

69' - Occasionissima Lazio! Erroraccio dei granata che lasciano ingenuamente la palla sui piedi dei biancocelesti i quali però non ne approfittano.

67' - Doppio cambio per Sanderra: dentro Bigotti, fuori Napolitano. Dentro anche Cuzzarella, fuori Kone che non la prende bene.

65' - Corner granata, dalla bandierina va Muntu: pallone sul secondo palo, Gabellini ci prova di testa ma la sfera si perde sul fondo.

59' - Buon cross di Dellavalle per Dell'Aquila. L'arbitro fischia però posizione di fuorigioco.

57' - Ritmi più bassi rispetto al primo tempo, Torino momentaneamente qualificato in semifinale.

53' - A terra Nije, necessario l'intervento dello staff medico granata. Torino momentaneamente in dieci.

49' - Corner per la Lazio: dalla bandierina va Milani, cross in area, l'arbitro però ferma tutto e fischia un fallo in favore del Torino.

46' - Si riparte ad Orbassano!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Termina 1-1 il primo tempo.

45+1' - Tentativo di Sardo dal limite dell'area: tiro di destro molto interessante, una deviazione manda il pallone in angolo. Si salva il Torino.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

42' - Ritmi leggermente più bassi in questo finale di primo tempo.

37' - Ultime energie del primo tempo: Kone fermato con successo da Dellavalle sulla linea di fondo. Sarà rimessa affidata ad Abati.

34' - Giallo per Di Tommaso che si aggrappa a Njie per cercare di fermare la sua ripartenza.

29' - Tentativo di sinistro di Gabellini. Torino che sembra molto ispirato, sulla scia del gol siglato proprio dal classe 2006.

26' - Giallo per Muntu e calcio di punizione per la Lazio.

22' - Gol Torino: grande iniziativa di Dell'Aquila che dalla destra mette in area a cercare il tocco vincente di Gabellini.

21' - Corner per il Torino: pallone che sfreccia su tutta l'area, Dellavalle cerca di tenere il palle in gioco, Renzetti fa sua la sfera. Occasione sprecata per i granata.

18' - Occasione interessante per Sulejmani che si leva di torno due avversari, stoppa di coscia, tenta il tiro non facile perché in posizione molto defilata all'interno dell'area avversaria. Prova il colpo, Abati bravo a farsi trovare pronto.

14' - Ancora calcio di punizione per il Toro, posizione simile a quella di pochi minuti fa: ancora Dellavalle, Desole tenta l'acrobazia, ancora pallone sul fondo. Giallo per Bedini che ha commesso il fallo.

10' - Njie atterrato da Kone, punizione per il Torino da posizione defilata ma interessante: alla battuta va Dellavalle, destro a tagliare, Dell'Aquila però non impatta bene il pallone e lo manda fuori.

5' - Grande approccio alla gara dei biancocelesti che sbloccano immediatamente il match.

4' - GOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOOO! Tocco di Sulejmani a pochissimi passi dalla porta: difesa granata ferma, tiro di Kone non impeccabile, si butta Abati per respingere come può il pallone, ma sulla sfera si avventa Sulejmani insaccando il pallone in rete.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Torino - Lazio, gara valida per il ritorno delle semifinali di Primavera Tim Cup. L'andata ha visto il trionfo dei granata per 3-1 al Fersini di Formello: la squadra di Sanderra è chiamata quindi all'impresa, con la vittoria come unico risultato possibile, con almeno due reti di scarto per evitare l'eliminazione.