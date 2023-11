PRIMAVERA - Lazio, delusione a Formello: il Celtic vince 0-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Prestazione deludente a Formello: i biancocelesti, già fuori dalla Youth League così come il Celtic, perdono in casa. Gli scozzesi vanno prima in vantaggio con Kelly al 13', poi raddoppiano con Davidson al 73'. L'ultima giornata del girone sarà il 13 dicembre contro l'Atletico Madrid in terra spagnola.

UEFA Youth League | Girone E, V giornata

Martedì 28 novembre, ore 14:00

Stadio "Mirko Fersini", Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza (65' Nazzaro), Petta, Marini (46' Milani); Di Tommaso (70' Serra), Bordon, Sardo; Bigotti (46' D'Agostini), Sulejmani, Sanà Fernandes (79' Tredicine). A disp.: Magro, Dutu. All.: Stefano Sanderra

CELTIC (3-4-2-1): Morrison; Bonetig, Agbaire, MacKenzie; Dede, Carse, Ure, Bonnar; Vata, Kelly; Dobbie. A disp.: McLean, Davidson, Osagie, Cummings, Thomson, Donovan, Mcardie. All.: Darren O`Dea

Arbitro: Antoine Paul Chiaramonti (AND)

Assistenti: Andreu Simarro (AND) - Juan Guiu Serra (AND)

IV Ufficiale: Federico Dionisi (ITA)

Ammoniti: Bedini, Di Tommaso, Sana Fernandes (L); Dobbie, Bonetig, MacKenzie (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio. La Lazio perde 0-2.

90' - Quattro minuti di recupero

79' - Nuova ed ultima sostituzione per Sanderra: Tredicine prende il posto di Sana Fernandes.

73' - Raddoppio del Celtic con il gol di Davidson.

70' - Altro cambio nella Lazio: Esce Di Tommaso, entra Serra.

66' - Occasionissima per il pareggio biancoceleste con Sana Fernandes che tenta la conclusione, deviata però in corner da Morrison.

65' - Cambia ancora Sanderra: Zazza lascia il posto a Nazzaro.

60' - Ammonito anche Sana Fernandes.

54' - Ammoniti Di Tommaso e MacKenzie.

46' - Due cambi tra le file biancocelesti: fuori Marini e Bigotti, al loro posto entrano Milani e D'Agostini.

46' - Si riparte al Fersini!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Termina il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero concesso.

39' - Nella lista degli ammoniti c'è anche Bedini.

33' - Ammonito anche Bonetig per gli scozzesi.

22' - Giallo per Dobbie per fallo su Petta.

13' - Gol Celtic. Errore della Lazio in difesa: controllo e sinistro letale di Kelly che porta avanti gli scozzesi.

11' - Squadre ancora ferme sullo 0-0. Pochi brividi fin qui da una parte all'altra del campo.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti a Lazio - Celtic, gara valida per la fase a gironi del campionato di Youth League. breve il fischio d'inizio dell'arbitro Chiaramonti darà il via alla quinta giornata che metterà di fronte la Primavera contro i pari età del Celtic, entrambe già matematicamente eliminate dalla competizione . In vista dell'appuntamento sono state rese note le scelte ufficiali dei due allenatori con Sanderra che, confermati alcuni titolari, ha optato per giocatori che nel corso della stagione hanno trovato meno spazio come Zazza, Sardo e Petta.