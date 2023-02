PRIMAVERA - Lazio, divertimento ed eurogol: Salernitana stesa per 4-0

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Partita a dir poco perfetta della Lazio che si riprende la vetta e stacca l’Ascoli di due punti. I biancocelesti si impongono sul campo già al 21’ con il gol di Balde, che mette la sua seconda firma in campionato dopo il gol segnato contro il Monopoli su rigore nella scorsa giornata. Al 28’ è Sana Fernandes che si prende gli applausi con un eurogol, ciliegina sulla torta di un’azione personale da manuale. Al 44’ cala il tris Napolitano con un gol dalla distanza. Nella ripresa la squadra di Sanderra ha ancora tanto da dare: al 56’ timbra il cartellino anche Di Tommaso, che verrà sostituito solo un minuto più tardi. La sfida si chiude così sul 4-0. Nella prossima giornata la Lazio andrà a Chiavari per sfidare la Virtus Entella, quinta in classifica a 31 punti.

Campionato Primavera2 | 18ª giornata, girone B

Sabato 11 febbraio 2023, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Magro; Floriani Mussolini (57' Milani), Ruggeri, Petta, Bedini; Di Tommaso (57' G.Rossi), Coulibaly (67' Bigonzoni), Bertini; Napolitano; Balde (67' A.Rossi), Sanà Fernandes (80' Cogo). A disp.: Maliszewski, Martinelli, Cesari, Cannatelli, Colistra. All.: Stefano Sanderra

SALERNITANA (4-3-3): Allocca; Sangare (46' Garofalo), Del Mastro, Jurczak, Jurjonas; Sacko (62' Mastrocinque), Russo (80' Celia), Sfait; Serafini (46' Serafini), Marsili, Saponara (62' Siena). A disp.: Sorrentino, Fusco, Grasso, Guerra, Malafronte, Perulli, Segato. All.: Luca Fusco

Arbitro: Marco Emmanuele (sez. Pisa)

Assistenti: Mario Chichi- Andrea Mastrosimone

Ammoniti: Di Tommaso, Coulibaly, Balde (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Lazio che vince 4-0

90' - Emmanuele concede 3 minuti di recupero.

88' - Ritmi decisamente più bassi in questi ultimi minuti con la squadra ospite visibilmente rassegnata.

80' - Ultimi cambi per le due squadre: nella Lazio esce Sana Fernandes ed entra Cogo. Per la Salernitana invece Russo fa posto a Celia.

75' - A terra il capitano degli ospiti Russo, staff medico in campo.

74' - Salernitana che ormai sembra aver gettato la spugna.

67' - Doppio cambio anche per la Lazio: dentro Bigonzoni e Andrea Rossi, rispettivamente per Coulibaly e Balde.

62' - Nuovo doppio cambio per Fusco: fuori Sacko, dentro Mastrocinque. Siena invece entra al posto di Saponara.

60' - Sana Fernandes a terra, staff medico in campo. Il calciatore sembra comunque non avere grossi problemi ed è pronto a rientrare in campo.

57' - Primi cambi anche per Sanderra: esce Di Tommaso, dentro Giordano Rossi. Entra anche Milani, fuori Floriani Mussolini.

56' - POKER LAZIOOOOOO! Di Tommaso raccoglie un pallone che era stato respinto a Balde, un applauso anche a Sana Fernandes che anche stavolta è autore di una grande azione personale.

53' - Occasione divorata dalla Salernitana, Legnante sulla seconda palla non riesce a calciare con facilità, complice anche l'arbitro che gli passa davanti nel momento sbagliato. Pallone che finisce di poco fuori.

50' - La punizione è affidata a Bertini, potente rasoterra che passa tra le gambe dei giocatori, Allocca blocca,

49' - Punizione per la Lazio dopo un fallo di mano di un difensore della Salerninana.

46' - Doppio cambio per la Salernitana: Sangare lascia il posto a Garofalo, Legnante invece entra per Serafini.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

44' - TRIS LAZIOOOOOOOO! Controllo di Napolitano dal limite dell'area, fa girare la testa a un avversario sistemandosi il pallone e spara poi il missile che finisce all'angolino.

38' - Giallo a Balde per fallo su Russo.

37' - Punizione per la Lazio, Bertini calcia nel mucchio, Balde va di testa ma il guardalinee alza la bandierina.

34' - Tiro dalla distanza di Russo, Magro attentissimo non si fa sorprendere. La Salernitana cerca un guizzo per rientrare in partita.

28' - CLAMOROSO GOL DI SANA FERNANDES! Il laziale fa tutto da solo, si porta il pallone sulla linea di fondo e fa in modo di che non esca dal campo, tunnel all'avversario, entra in area e calcia in rete portando in doppio vantaggio i biancocelesti.

28' - Giallo anche per Sacko che trattiene per la maglia un avversario.

25' - Giallo per Coulibaly, in ritardo su Serafini.

21' - GOOOOOLLL LAZIOOOOO! Ottima incursione di Bertini in area di rigore che scarica su Balde a tu per tu con Allocca, il portiere respinge ma ancora Balde riesce stavolta a insaccare il pallone in rete. Secondo gol consecutivo per lui dopo il rigore trasformato a Minopoli.

19' - Giallo per Di Tommaso, intervento in ritardo del laziale su un avversario.

18' - Tentativo di Balde che finisce alto sopra la traversa. L'attaccante non era posizionato nel modo migliore con il corpo.

15' - Doppio salvataggio di Magro che annulla il tentativo della Salernitana di portarsi in vantaggio: Sacko dalla distanza aveva cercato di sorprendere il portiere laziale.

10' - Primo corner della partita a favore dei biancocelesti: dalla bandierina Bertini, allontana la difesa avversaria, pallone che termina in fallo laterale.

4' - Calcio di punizione ottenuto da Sana Fernandes, posizione molto vicina alla linea di fondo: Bertini alla battuta, pallone sul secondo palo che finisce sul fondo.

1' - Si parte al Fersini!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Salernitana, gara valida per la 3a giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. La squadra di Stefano Sanderra è attualmente seconda in classifica, poiché l'Ascoli ha portato a casa i tre punti vincendo contro il Crotone. Al campo Mirko Fersini di Formello i biancocelesti incontreranno una Salernitana che non può essere soddisfatta del campionato disputato fin qui anche se è reduce da un buon momento, ferma al quintultimo posto a 19 punti. I capitolini dovranno fare a meno di due elementi importantissimi per la difesa e per l'attacco, Matteo Dutu e Valerio Crespi, entrambi squalificati. Prima del fischio d'inizio le due squadre osserveranno un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria.