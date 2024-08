PRIMAVERA - Lazio, esordio positivo ad Empoli: ci mette la firma Munoz

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Inizia bene il campionato della Lazio Primavera che batte l'Empoli in terra toscana per 0-1. La rete porta la firma del nuovo acquisto Cristo Munoz, che sembra essersi perfettamente integrato nel gruppo e che oggi ha realizzato una gara convincente. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra ospiterà l'Inter, domenica 25 agosto alle ore 11.00 al centro sportivo di Formello, campo Mirko Fersini.

Campionato Primavera 1 | 1ª giornata

Domenica 18 agosto 2024, ore 16:30

Centro Sportivo Petroio - Vinci (FI)

EMPOLI - LAZIO

EMPOLI - Seghetti; Moray, Majdandzic (82' Monaco), Bacci, Tosto, El Biache (76' Lauricella), Barsotti (46' Bacciardi), Matteazzi (61' Campaniello), Mannelli (76' Pauliuc), Popov, Orlandi. A disp.: Versari, Monaco, Falcusan, Huqi, Stickler, Rugani, Olivieri. All.: Alessandro Birindelli

LAZIO - Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso (88' Farcomeni); Serra (72' Cuzzarella), D’Agostini (72' Sulejmani), Balde (88' Bigotti). A disp: Bosi, Ferrari, Gelli, Bordoni, Ercoli, Pinelli, Marinaj. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Stefano Milone (sez. Taurianova)

Assistenti: De Vito - Pelosi

Ammoniti: Matteazzi (E) Nazzaro (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Finisce qui! La Lazio vince in questa prima giornata.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

88' - Ultimi cambi per Sanderra: fuori Balde e Di Tommaso, dentro Bigotti e Farcomeni.

82' - Ultimo cambio per Birindelli: Monaco prende il posto di Majdandzic.

80' - Occasione importantissima per la Lazio divorata da Balde. Aveva campo aperto, il tiro debole e poco calibrato finisce fuori dalla rete.

76' - Altri due cambi per l'Empoli: fuori Mannelli, dentro Pauliuc. Fuori anche El Biache, al suo posto Lauricella.

72' - Cambia anche Sanderra: Sulejmani e Cuzzarella per D’Agostini e Serra.

70' - Spinta di Nazzaro su Orlandi. L'arbitro concede punizione per l'Empoli.

65' - Giallo per Nazzaro.

61' - Altro cambio per i padroni di casa: dentro Campaniello, fuori Matteazzi.

60' - La Lazio gestisce ma cerca il raddoppio per mettere al sicuro il risultato. Empoli costretto a rincorrere.

55' - Giallo per Matteazzi per un fallo precedente.

51' - Ritmi decisamente più alti ora: la Lazio è rientrata con un piglio decisamente diverso da quello del primo tempo.

46' - Si riparte con una sostituzione per l'Empoli: Bacciardi prende il posto di Barsotti.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Clamorosa occasione per il raddoppio divorata dalla Lazio: in 4 contro 3, hanno mancato la porta. Si chiude così il primo tempo.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

40' - Altra occasione per la Lazio: siluro di Milani che però trova il palo pieno. Sarà rimessa dal fomdo.

33' - GOOOOOOOLLL LAZIOOOOOOO! Il neoarrivato Munoz ci mette subito la firma! Palla interessante di Balde che serve il compagno: l'ex Barcellona scarta avversario e portiere e la calcia in rete.

29' - Grande intervento di Renzetti che riesce a respingere il colpo di testa di Mannelli.

22' - Occasione interessante per Orlandi: tiro pericolosissimo il suo dalla trequarti, brivido per la Lazio, con il pallone che sfiora il palo.

18' - I ritmi stentano ad alzarsi. Difficile trovare i pertugi giusti per le due squadre.

15' - Conclusione da fuori di Di Tommaso, traiettoria troppo centrale. Seghetti fa sua la sfera.

13' - Calcio di punizione per la Lazio: va Milani, pallone che si stampa sulla barriera.

12' - Piazzato sopra la traversa per l'Empoli. Occasione per i padroni di casa che sembrano trovare diversi spazi sulla corsia sinistra.

9' - Corner per l'Empoli, D'Agostini allontana ma la palla è ancora dei toscani. Buono intervento di Nazzaro su un traversone avversario. Altro corner.

8' - Ritmi abbastanza bassi. Le squadre si studiano.

2' - Lancio in profondità per D'Agostini tirato giù per la maglia da un avversario. L'arbitro fa giocare.

1' - Fischio d'inizio, prende il via la nuova stagione per la Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Lazio, gara valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Esordio importante per la squadra di Sanderra che vede tra i titolari anche il nuovo acquisto Munoz. Fischio d'inizio alle 16:30.