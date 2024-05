PRIMAVERA - Lazio-Inter 4-3, vittoria folle dei biancocelesti: eroico Kone, capolavoro di Sana

Una vittoria pazzesca quella della Lazio di Sanderra che, allo Stadio Mirko Fersini, batte per 4-3 l'Inter e supera momentaneamente l'Atalanta in classifica, salendo al terzo posto. Un match giocato benissimo dai biancocelesti che si portano in vantaggio al 24' con Kone. La gioia, però, dura solo pochi secondi: immediata, infatti, è la risposta nerazzurra con Di Maggio. La Lazio reagisce, vuole i tre punti e a pensarci è il solito Sana Fernandes che, da fuori area, si inventa un gol fantascientifico. Nel secondo tempo a segnare il gol che avvicina i padroni di casa alla vittoria è Sardo all'ora di gioco che da rapace d'area sfrutta un rimpallo e batte Raimondi. I giochi sembrano fatti, ma l'Inter torna a farsi pericolosa e dopo aver accorciato le distanze con Lavelli, al 90' il figlio d'arte Stankovic completa la rimonta. È in questo momento, quando ormai la beffa sembra aver colpito duro, che si riaccende la scintilla nella Lazio. Al 95', Kone si conquista con forza e qualità un prezioso calcio d'angolo. Napolitano dalla bandierina è perfetto, Kone ancora una volta puntuale sul secondo palo per staccare di testa e segnare il gol vittoria!

Primavera 1 TIM | 33ª giornata

Sabato 11 maggio 2024, ore 13:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO - INTER 4-3 (24' Kone, 25' Di Maggio, 43' Sana Fernandes, 60' Sardo, 76' Lavelli, 90' Stankovic, 90'+5' Kone)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro (81' Napolitano), Sardo (89' Cuzzarella); Sana Fernandes (81' Ferrari), D`Agostini (70' Sulejmani), Kone. A disp.: Magro, Martinelli, Balde, Serra, Tredicine, Ferrari, D`Alessandro, Bordoni. All.: Stefano Sanderra

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi (88' Bovo); Akinsanmiro (70' De Pieri), Stankovic, Di Maggio (88' Spinacce); Kamatè (66' Quieto), Sarr (66' Lavelli), Owusu. A disp.: Tommasi, Zamarian, Bovo, Matjaz, Spinacce, Miconi, Mazzola, Alexiou. All.: Cristian Chivu

Arbitro: Samuele Andreano (sez. Prato)

Assistenti: Alessandro Marchese - Vincenzo Marra

Ammoniti: 21' Sana Fernandes (L), 28' Stante (I), 58' Di Tommaso (L), 60' Kamate (I), 90'+5' Kone (L)

Espulsi: 90'+2' Sanderra (L)

90'+7' Triplice fischio dell'arbitro! La Lazio batte l'Inter in una partita folle ed emozionante, decisiva la rete di Kone all'ultimo secondo!

90'+6' Kone ammonito per essersi levato la maglietta durante l'esultanza.

90'+5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ALL'ULTIMO MINUTO! Kone svetta di testa sul calcio d'angolo di Napolitano e, appostato sul secondo palo, batte Raimondi!

90'+2' Espulso Sanderra per proteste.

90' Ci saranno 5' di recupero.

90' Pareggio dell'Inter, segna il figlio d'arte Stankovic. Aidoo appoggia al limite per il capitano che, di destro, batte Renzetti dal limite.

89' Sanderra fa rifiatare Sardo e al suo posto manda in campo Cuzzarella.

88' Chivu si affida alla panchina: fuori Cocchi e Di Maggio, dentro Bovo e Spinacce.

81' Sanderra manda in campo Napolitano e Ferrari al posto di Nazzaro e Sana Fernandes.

76' L'Inter accorcia le distanze tra le proteste della Lazio. I nerazzurri recuperano palla commettendo fallo su Sana Fernandes, arrivano al cross deviato in porta da Lavelli.

74' Sana Fernandes sfiora il raddoppio. Il portoghese accelera sulla sinistra, calcia a incrociare ma un grandissimo intervento di Raimondi salva la porta.

70' Cambia ancora l'Inter: Akinsanmiro esce ed entra per De Pieri.

70' Primo cambio per Sanderra. Sulejmani prende il posto di D'Agostini.

69' Owusu da centro area va a botta sicura e cerca la porta, ma trova la respinta di un attentissimo Ruggeri.

66' Doppio cambio per Chivu: Quieto per Kamate e Lavelli per Sarr.

63' GOOOOOOOOOOOL! Sardo aumenta il passivo. Sana Fernandes salta mezza difesa dell'Inter, il suo tiro viene murato e sulla ribattuta arriva Sardo che calcia al volo e batte Raimondi.

60' Kamate ammonito per simulazione.

58' Ammonito anche Di Tommaso per un intervento in ritardo su Owusu. Il centrocampista concede ai nerazzurri una punizione da ottima posizione.

56' Ci prova ancora Owusu. L'esterno riceve sulla sinistra, sposta la palla sul mancino e prova a incrociare e sfiora il palo.

54' Ammonito un membro della panchina biancoceleste.

48' Palo clamoroso dell'Inter! Owusu, dopo una brutta palla persa Zazza, si trova a tu per tu con Renzetti che viene salvato dal legno.

46' Fischia Andreano: inizia il secondo tempo.

SECONDO POSTO

45'+2' Termina il primo tempo. La Lazio chiude in vantaggio grazie a una rete incredibile di Sana Fernandes.

45' Ci saranno 2' di recupero.

43' GOOOOOOOOOOOL! MA CHE GOL! Rete incredibile di Sana Fernandes. Riceve sulla sinistra, punta la difesa, si accentra e da fermo calcia da fuori area inventandosi una traiettoria incredibile che beffa Raimondi. Palla che prima va a sinistra e all'ultimo cambia direzione. Conclusione eccezzionale!

29' Punizione impeccabile di Milani che pesca in area Sardo, ma il centrocampista colpisce male e di testa non inquadra lo specchio. Occasione d'oro per gli uomini di Sanderra.

28' Stante è il primo ammonito dell'Inter. Il giocatore nerazzurro stende D'Agostini che era sgusciato via con un colpo di tacco sulla propria trequarti.

25' Pareggia subito l'Inter. Di Maggio apre il piattone dal limite dell'area e spiazza Renzetti.

24' GOOOOOOOOOOL! Cross di Sana Fernandes sul secondo palo dove svetta Kone, il suo colpo di testa in qualche modo buca un impreciso Raimondi e alle sue spalle spunta D'Agostini che devia in porta il pallone che, però, sembrava aver già varcato la linea.

21' Ammonito Sana Fernandes per un intervento in scivolata su Stankovic all'altezza della metà campo.

20' Salvataggio provvidenziale di Bordon: Cocchi accelera sulla sinistra, crossa bene in mezzo per Sarr, il centrale della Lazio in scivolata anticipa e mette in calcio d'angolo.

15' Prova a rispondere la Lazio con D'Agostini. Cross perfetto di Sardo che cerca il compagno in area, ma il colpo di testa del numero 9 termina alto sopra la porta difesa da Raimondi.

12' Brivido per i ragazzi di Sanderra! Stankovic svetta da solo in area di rigore e di testa devia di poco alto sopra la traversa il calcio d'angolo del compagno. Chance enorme per l'Inter.

7' Il primo tentativo è nerazzurro. Owusu punta sulla sinistra, si accentra e lascia partire una conclusione sul primo palo che Renzetti blocca senza troppe preoccupazioni.

4' Non succede nulla nei primi minuti tra Lazio e Inter. Le due squadre si studiano senza osare.

1' Fischia l'arbitro: inizia la partita al Fersini!

PRIMO TEMPO

Buongiorno amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti nella diretta scritta della partita tra Lazio e Inter Primavera, partita valida per la 33° giornata di Primavera 1 e che metterà di fronte la prima e la quarta della classe, entrambe già qualificate ai playoff. I biancocelesti, dopo il pareggio a reti bianche nel derby, oggi cercheranno i tre punti per tentare di soffiare il terzo posto all'Atalanta.