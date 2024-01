PRIMAVERA | Lazio, Napoli battuto! I biancocelesti sono in semifinale di Coppa Italia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Napoli al Fersini e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida agguerrita ma molto equilibrata, con i partenopei che si portano avanti al 36' con Vigliotti. Rimonta dopo soli cinque minuti la squadra di Sanderra con la rete di Di Tommaso, che porta di fatto le due formazioni negli spogliatoi in totale parità. Nella ripresa, l'episodio chiave avviene al 55' con l'espulsione di Mazzone che atterra in area Ruggeri, regalando anche il calcio di rigore ai padroni di casa. Dalla bandierina non sbaglia Sulejmani.

LAZIO - NAPOLI 2-1

Primavera TIM Cup | Quarti di finale

Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 12:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Yordanov (85' Nazzaro), Bordon; Di Tommaso, Napolitano (69' Sardo), Sulejmani (85' Cappelli), Cuzzarella. A disp.: Martinelli, Bosi, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro. All.: Stefano Sanderra.

NAPOLI: Pellino, Mazzone, Di Lauro, Legnante, D'avino, De Luca, Peluso (46' D'angelo), Vigliotti (73' Malasomma), Vilardi (63' De Chiara), Rossi (73' Raggioli). A disp.: Turi, Gambardella, Esposito, Puzone, Parisi, Gelli. All.: Andrea Tedesco.

Arbitro: Andrea Zanotti (sez. di Rimini)

Assistenti: Chiavaroli – Carella

Ammoniti: Renzetti (L) Peluso, Gioielli, De Luca, D'Angelo (N)

Espulsi: Mazzone (N)

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Vittoria biancoceleste. Lazio in semifinale di Coppa Italia!

90+5' - Giallo per D'Angelo che atterra in modo ruvido Cuzzarella. Il recupero è leggermente più lungo del previsto.

90' - 5 minuti di recupero assegnati.

86' - Conclusione poco convincente di Cappelli che cerca un tiro a giro ma la spara decisamente larga.

85' - Cambia ancora Sanderra: Nazzaro e Cappelli prendono il posto di Yordanov e Sulejmani.

82' - Giallo per Renzetti che, secondo Zanotti, ci sta mettendo un po' troppo a battere dal fondo.

73' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Malasomma, fuori Vigliotti. Dentro anche Raggioli, fuori Rossi.

73' - Giallo nel Napoli: ammonito De Luca.

69' - Sostituzione anche per Sanderra: fuori Napolitano, al suo posto Sardo.

63' - Cambio in casa Napoli: entra De Chiara, lascia il campo Vilardi.

57' - RADDOPPIO LAZIOOOOOOO! Sul dischetto va Sulejmani che con estrema freddezza la piazza alla sinistra di Pellino che viene spiazzato.

55' - Calcio di rigore per la Lazio e giallo per Mazzone che era già stato ammonito. Espulso quindi il napoletano dopo questo fallo su Ruggeri.

49' - Giallo per Gioielli, entrato un po' troppo nervoso secondo l'arbitro.

47' - Occasionissima per Ruggeri che la spara alta sopra la traversa sugli sviluppi di un corner.

46' - Si riparte con un cambio del Napoli: esce Peluso, dentro Gioielli.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fine primo tempo.

42' - Giallo per Peluso.

41' - GOOOOOOL LAZIOOOOO! Gol di Di Tommaso sull'evoluzione di un calcio di punizione calciato da Bedini, il centrocampista è tenuto in gioco dal numero 6 del Napoli e col piattone destro la mette in porta.

40' - Trattenuto Yordanov da un avversario: punizione per la Lazio, qui poteva esserci il giallo.

36' - Gol Napoli: sorpresa la difesa della Lazio, controllo perfetto di Vigliotti sul passaggio di un avversario, il numero 9 napoletano si gira e calcia il pallone alle spalle di Renzetti.

35' - Punizione per i biancocelesti: Milani cerca il lancio lungo su Dutu che salta per copire di testa ma il tiro è troppo alto. Sfera che si perde sul fondo.

29' - Scivolata di un difensore campano che rischia tantissimo su Cuzzarella: il laziale rotola a terra, per Zanotti il tocco è stato sul pallone.

25' - Corner per i partenopei: a rientrare col sinistro, seconda palla colpita malissimo da un calciatore azzurro, sarà rimessa dal fondo per Renzetti.

20' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Match fin qui equilibrato e senza occasioni importanti. Gestione di gara dell'arbitro "all'inglese", con la gara poco spezzettata da interventi del giudice di gara.

13' - Serie di contrasti in mediana: Zanotti costretto a fermare il gioco perché Peluso rimane dolorante a terra.

10' - Doppio angolo per la Lazio: palla che sfreccia in area, Sulejmani prova il colpo di testa, Pallone che termina alto sopra la traversa.

9' - Giocata della Lazio sulla fascia sinistra, Yordanov tenta il tiro un po' troppo centrale, Pellino fa sua la sfera. Primo squillo per la squadra di Sanderra.

7' - Corner per gli azzurri: cross basso dalla bandierina, contatto tra Napolitano e un giocatore del Napoli che rotola a terra, per l'arbitro non c'è nulla.

3' - Insiste il Napoli in fase offensiva alla ricerca degli spazi giusti per bucare la difesa biancoceleste: Mazzone tenta il tiro, pallone che termina all'esterno del palo.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuto alla diretta scritta di Lazio - Napoli, gara valida per i quarti di finale di Primavera Tim Cup. I biancocelesti devono necessariamente rialzare la testa dopo la batosta in campionato rimediata dall'Inter, che è costata anche una discesa in classifica: ora la squadra di Sanderra è al quinto posto, ma è decisa a rimboccarsi le maniche per poter tornare a sfiorare la vetta e mirare l'obiettivo play-off. Una vittoria in Coppa Italia può dare la giusta spinta morale per riprendere al meglio il cammino stagionale.