PRIMAVERA - Lazio, peggio di così non si può. L’Empoli passeggia, la salvezza è una chimera

Una brutta prestazione, forse la peggiore delle ultime uscite. La Lazio Primavera si presenta ad Empoli con coraggio, sfiora il vantaggio con Castigliani nei primi minuti, poi sparisce dal campo lasciando gioco e pallone ai toscani. Alla formazione di Buscè bastano sei minuti fra il 33esimo e il 39esimo nella prima frazione per mettere al sicuro la gara con Fazzini e Lipari. Al 91esimo chiude ogni gioco Rossi, siglando il tris toscano e certificando la quarta sconfitta consecutiva dei biancocelesti. Una Lazio arrendevole, mai pericolosa, lontana parente di quella che fino a qualche settimana fa aveva lanciato segnali importanti nella corsa verso la salvezza. Raul Moro, capitano per la seconda gara consecutiva, è impalpabile, ma la colpa non è certamente dello spagnolo, quasi mai servito con precisione dai suoi compagni e anche per questo spesso nervoso in campo. Si fermano anche Fiorentina e Torino contro Spal e Cagliari, e questa è probabilmente l’unica nota positiva della giornata per una Lazio assente e mai veramente in partita.

24° turno del campionato Primavera 1 TIM

Empoli - Lazio 3-0 (33' Fazzini, 39' Lipari, 91' Rossi)

Sabato 22 maggio 2021 ore 15.00, Centro Sportivo Monteboro (Empoli)

Formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Donati, Siniega, Fradella, Rizza; Fazzini, Degli Innocenti, Belardinelli; Lipari; Martini, Ekong. A disp.: Prisco, Cavina, Grieco, Maresca, Indragoli, Paanaken, Pietrelli, Cossalter, Klimavicius, Carrettucci, Rossi. All.: Antonio Buscè

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Pica; Novella, A. Marino (72' Shehu), Bertini, Czyz (79' Tare), T. Marino (72' Nimmermeer); Castigliani, Raul Moro. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Cerbara, Cesaroni. All. Leonardo Menichini.

Arbitro: Fabio Pirrotta (sez. di Barcellona Pozzo di Gotto)

Assistenti: Rosario Antonio Grasso e Antonino Junior Palla

Ammoniti: T. Marino, Raul Moro, Novella (L), Rossi (E).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio di Pirrotta, termina qui la sfida.

91' - Chiude la gara l'Empoli. Rossi raccoglie un cross di Lipari anticipando Franco e mette facilmente in rete il 3-0. Ammonito per essersi tolto la maglia l'attaccante dell'Empoli.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Fuori Fazzini e dentro Indragoli nell'Empoli.

86' - Ultimi sgoccioli di gara. La Lazio non sembra in grado di provare a ribaltare la gara.

81' - Gran parata di Furlanetto su Innocenti, che calcia dal limite dell'area. Ancora l'estremo difensore biancoceleste a salvare.

79' - Fuori Czyz e dentro Tare nella Lazio.

78' - Furlanetto dice ancora di no a Lipari. Risultato fermo sul 2-0.

75' - Tiro cross di Nimmermeer, Hvalic deve impegnarsi per respingere.

72' - Fuori Tommaso e Andrea Marino, dentro Shehu e Nimmermeer per la Lazio.

71' - Affonda il tackle Novella. Giallo per lui. Lazio un po' frustrata in campo.

69' - Ripartenza veloce dell'Empoli che porta al tiro Belardinelli. Furlanetto con un grande intervento riesce a mettere in corner.

65' - Altro cambio nell'Empoli. Fuori Martini e dentro Rossi nell'Empoli.

60' - Empoli in controllo della gara, la Lazio ha difficoltà a costruire gioco.

59' - Cambia l'Empoli: fuori Ekong e dentro Klimavicius

58' - Ammonito anche Raul Moro.

55' - Lipari ha l'occasione per chiudere la gara, Furlanetto è però bravo in uscita a coprire lo specchio.

54' - Fallo tattico di Tommaso Marino che ferma Fazzini. Giallo per lui.

53' - Brutto intervento di Siniega su Raul Moro, l'arbitro Pirrotta a sorpresa non ammonisce il difensore dell'Empoli.

49' - Tiro dalla distanza di Ekong, Furlanetto si allunga, il pallone a un soffio dal palo.

46' - Si riparte, stavolta è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina senza emozioni il recupero. Squadre negli spogliatoi.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Lazio in difficoltà, l'Empoli in pieno controllo della gara.

39' - Raddoppia l'Empoli. Punizione da posizione defilata, uno schema libera Lipari al limite. Controllo e tiro a incrociare che entra in rete dopo aver colpito per due volte il palo.

33' - Gol dell'Empoli. Ekong punta Mussolini sulla sinistra, lo supera in velocità poi dal fondo mette al centro per Fazzini, che interviene in spaccata anticipando Pica e Franco e battendo Furlanetto.

29' - Prova ad accelerare la Lazio. Novella vince un duello sulla destra poi crossa basso dal fondo. Hvalic deve intervenire in uscita bassa per impedire l'intervento di Castigliani.

27' - Buona ripartenza della Lazio con T. Marino e Czyz. Il polacco mette al centro un buon pallone per Raul Moro, ma Siniega è bravo ad intervenire in scivolata.

20' - Poche occasioni da una parte e dall'altra. Portieri quasi mai impegnati.

15' - Squadre aggressive in campo, si provano ad alzare i ritmi.

11' - Dopo un inizio con due fiammate della Lazio, ora le due squadre si studiano in campo, predilegendo il palleggio.

7' - Bella giocata di A. Marino che riceve e calcia di prima intenzione. Buon intervento dell'estremo difensore dell'Empoli.

3' - Castigliani riceva in area da ottima posizione prova a calciare ma strozza la conclusione, divorandosi il gol del vantaggio.

1' - Partiti, l'Empoli dà il via al match

PRIMO TEMPO - In cerca di punti salvezza. La Lazio sfida l'Empoli sul campo dei toscani. Menichini non può contare sugli infortunati Adeagbo, Ndrecka e Nasri, oltre allo squalificato Armini. Difesa inedita quindi con Floriani Mussolini, Franco e Pica a comporre il terzetto. Shehu escluso dall'undici titolare per la seconda volta consecutiva. A sinistra conferma per Tommaso Marino, mentre a destra c'è Novella. Per il resto la solita Lazio, aggrappata alle giocate della sua stella Raul Moro, che dovrà tornare a brillare per trascinare i suoi all'impresa. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match.