PRIMAVERA - Lazio - Sassuolo, vietato sbagliare: l'anteprima del match

Vietato sbagliare. La salvezza passa anche dagli scontri diretti. Dopo la pesante sconfitta interna (4-1) contro il Genoa, la Lazio Primavera si ritroverà nuovamente al Fersini domani alle ore 14 per affrontare il Sassuolo. Prima gara del girone d'andata, i biancocelesti si augurano di poter fare bottino pieno contro una diretta concorrente. All'andata fu Franco da subentrante, a decidere la gara in Emilia Romagna, al termine di una partita molto aperta terminata 3-2 per i capitolini. La speranza è che il Fersini possa diventare il fortino dove ottenere punti fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel girone d'andata, in sette gare disputate, sono arrivate solo 2 vittorie (Roma e Fiorentina), un pareggio (Empoli), e quattro sconfitte.



LAZIO - Menichini sembra intenzionato a dar fiducia alla formazione vista contro il Genoa, e che precedentemente aveva ottenuto 7 punti in tre gare disputate. Alia confermatissimo fra i pali, Armini, Franco, Kalaj e Falbo in difesa. Spera in una maglia anche Ndrecka, ma difficilmente partirà dal primo minuto. A centrocampo Bertini, Bianchi e Shoti, mentre davanti l'unico cambio potrebbe essere rappresentato da Shehu al posto di Cerbara. Dovrebbe essere lui a comporre il tridente con Nimmermeer e Moro. Prima convocazione per il nuovo acquisto Marino, che partirà dalla panchina. Non convocati invece Cesaroni, Francucci, Moschini, Peruzzi e Pica.



SASSUOLO - Una squadra in forma quella che si presenterà al Fersini domani. Nonostante i 17 punti in classifica (gli stessi della Lazio), i neroverdi vengono da un periodo molto positivo. Nelle ultime 5 giornati infatti, non hanno mai perso, ottenendo 4 pareggi e una vittoria, nell'ultima giornata di campionato nel derby emiliano contro il Bologna. Dopo aver ottenuto un punto nelle prime sei giornate, il Sassuolo nelle successive 9 partite, ha perso solo una volta contro la Roma, in una rocambolesca partita terminata 4-3. La Lazio dovrà fare attenzione.

16a giornata Campionato Primavera 1

26 gennaio 2020, ore 14.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

Lazio - Sassuolo

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) - Alia; Arrmini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro. A disp. Furlanetto, Marocco, Petricca, Cipriano, Marino, Ndrecka, Czyz, Kaziewicz, Russo, Cerbara, Tare, Zilli. All. Menichini.

SASSUOLO (3-5-2) - Russo; Shiba, Midolo, Piccinini; Saccani, Artioli, Ghion, Marginean, Aurelio; Oddei, Pellegrini. A disp. Vitale, Bellucci, D'Alessio, Leporati, Pilati, Ahmetaj, Mehmetaj, Mercati, Manara, Mattioli, Martini. All. Turrini.