PRiMAVERA | Lecce - Lazio termina senza reti e senza emozioni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una partita scarica di emozioni quella che si è giocata al Comunale di San Pietro in Lama. Squadre spente, pochissimi i guizzi solo sul finale di partita. Nessuna occasione degna di nota, tranne un tiro di Di Tommaso dalla distanza e il rischio di autorete per un giallorosso. La Lazio ora dovrà concentrare tutte le sue energie sulla Youth League di martedì, mentre nella prossima giornata di campionato i biancocelesti ospiteranno il Sassuolo.

Primavera 1 TIM | 3ª giornata

Sabato 16 settembre 2023, ore 11:00

Campo Comunale, San Pietro in Lama (LE)

LECCE (4-3-3): Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki (34' Daka), Smajlovic, Minerva (88' Agrimi), Jemo, Vescan. A disp.: Herceg, Casalongue, Samek, Gromek, Gueye, Borgo, Zivanovic, Helm, Dell'Acqua. All.: Francesco Coppitelli

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Petta; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (88' Nazzaro); Sanà Fernandes, Gonzalez, Sulejmani (74' Yordanov) A disp.: Martinelli, Renzetti, Milani, Serra, Tredicine, D'Alessandro, Cappelli, Urbano, Zazza.All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Dario Madonia (sez. di Palermo)

Assistenti: Marco Sicurello-Ionut Eusebiu Nechita.

Ammoniti: Bordon, Dutu, Bedini (LA) Minerva (LE)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. Termina senza reti il match.

90+3' - Nella Lazio esce anche Sana Fernandes.

90' - 5 minuti di recupero concessi.

88' - Cambio nella Lazio: esce Napolitano, al suo posto Nazzaro. Fuori anche Minerva nel Lecce, entra Agrimi.

83' - Sfiora l'autogol il Lecce che per spazzare via il pallone obbliga Lampinen ad immolarsi. In apprensione i giallorossi.

81' - Occasionissima per la Lazio: dalla distanza Di Tommaso ci prova a tu per tu con Lampinen che smanaccia e la manda fuori.

74' - Cambia anche Sanderra: Sulejmani lascia il posto a Yordanov.

71' - Cambio per il Lecce: Helm prende il posto di Kodor.

66' - Ancora cooling break per le due squadre che non riescono a sbloccare il risultato.

55' - Giallo anche per Dutu che ferma Mcjannet in modo ruvido.

51' - Occasione per Jemo che a pochi passi dalla porta intercetta un tiro lungo di un compagno, il colpo di testa però manda di poco la palla alta sopra la traversa.

50' - Bordon entra fallosamente su Daka. Il laziale si becca il giallo.

48' - A terra Gonzalez, che poi si rialza zoppicando. Da valutare se il laziale può farcela o se Sanderra sarà costretto al cambio.

46' - Nessun cambio, si riprende con gli stessi 22 della fine del primo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Finisce qui il primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero concessi da Madonia.

39' - Fallo di Di Tommaso su Pascalau e punizione per il Lecce.

34' - Primo cambio nel Lecce: entra Daka al posto di Lukoki.

27' - Primo squillo da parte della Lazio: ottimo movimento di Gonzalez che parte in velocità, serve Sana Fernandes che prova a rimettere in mezzo ma il tiro viene intercettato da un avversario.

21' - Cooling break ncecessario per le due squadre data la temperatura molto alta.

19' - Nuovo corner per i padroni di casa: cross in area, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo.

14' - Altro corner giallorosso: Lukoki stacca, nessuno lo marca, sfera che finisce di poco fuori.

13' - Corner insidioso per il Lecce: Ruggeri colpisce di testa e allontana il pallone mandandolo in angolo di nuovo.

9' - Bordon ruvido su un avversario che rimane a terra.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio, gara valida per la 3ª giornata del campionato di Primavera 1. Quello che si giocherà al Comunale di San Pietro in Lama oggi sarà un match dal quale ci si aspettano tante emozioni: a sfidarsi infatti saranno la squadra vincitrice dello scorso campionato di Primavera 1 e quella che ha conquistato la promozione in Primavera 1 stringendo poi tra le mani, solo pochi giorni dopo, anche la Supercoppa Primavera. Sanderra cambia qualcosa rispetto alla giornata precedente, data anche l'assenza di Balde che ha rimediato un brutto infortunio ed è già stato operato. La mente oggi dovrà essere concentrata sull'obiettivo dei 3 punti per rivolgerla tutta, al termine dei 90 minuti all'importantissimo esordio di martedì in Youth League contro l'Atletico Madrid.