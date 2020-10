PRIMAVERA - Sassuolo - Lazio, sfida fra imbattute: l'anteprima del match

Si riparte, dopo la sosta. La Lazio Primavera di Leonardo Menichini, dopo una vittoria contro il Torino e i due pareggi con Sampdoria e Bologna, è pronta per tornare nuovamente in campo. Stavolta sull'ostico terreno di gioco del Sassuolo. Appuntamento quest'oggi alle ore 11 allo Stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo. Attenzione massima anche ai cartellini, la sfida infatti precederà il derby in programma fra una settimana al Fersini di Formello.



SASSUOLO - I neroverdi hanno affidato per questa stagione la guida tecnica della squadra a Emiliano Bigica, che per anni ha seduto sulla panchina della Fiorentina ottenendo ottimi risultati. Un progetto importante quello sposato dall'ex tecnico viola e cominciato nel migliore dei modi. Tre vittorie in tre partite giocate, gli emiliani sono la sorpresa rivelazione e guidano il campionato a punteggio pieno. Una squadra improntata al 4-3-3, che segna tanto (8 gol) ma concede anche molto (5 gol). Ci si aspetta senza dubbio una gara divertente.

LAZIO - Menichini si affida quasi per intero al solito undici visto in campo finora. L'unica novità potrebbe essere rappresentata dall'arretramento di Shehu a centrocampo e l'inserimento di Castigliani dal primo minuto. L'ex Under 17 ha fatto benissimo quando chiamato in causa, andando a segno sia in Coppa Italia contro il Napoli che in campionato con il Bologna. Menichini sembra intenzionato a concedergli una chance dal primo minuto. Ci saranno Novella e Raul Moro, che dopo aver seguito la prima squadra a Marassi, hanno raggiunto in serata la squadra a Sassuolo.



4a giornata campionato Primavera 1

Sassuolo - Lazio

18 ottobre 2020, ore 11, stadio Enzo Ricci di Sassuolo

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3) - Vitale; Saccani, Piccinini, Bellucci, Manarelli; Artioli, Marginean, Mercati; Oddei, Mattioli, Reda. A disp.: Zacchi, Cavallini, Pieragnolo, Uni, Abubakar, Aucelli, Cannavaro, Mitrov, Simonetta, Barani, Ferrara. All.: Emiliano Bigica.

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Shehu; Castigliani; Nimmermeer, Raul Moro. A disp.: Zappalà, Pino, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Cesaroni, Campagna, Marinacci, Cerbara. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistenti: Costin Spataru di Siena e Davide Meocci di Siena.