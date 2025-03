PRIMAVERA - Sciocchezza sul finale: la Lazio fa 1-1 a Sassuolo

Pareggia la Lazio a Sassuolo: i biancocelesti vanno in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Bordoni al 75' e ad un super Renzetti che si dimostra decisamente in giornata. Nei minuti di recupero finale i neroverdi conquistano un calcio di rigore, poi trasformato da Knezovic. La squadra di Pirozzi sale a 44 punti, i neroverdi invece vanno a 54. Nella prossima giornata sarà Lazio-Monza nel centro sportivo di Formello, domenica 9 marzo alle ore 11.

Primavera1 TIM | 28esima giornata

Sabato 1 marzo 2025, ore 13:00

Stadio Enzo Ricci, Sassuolo (MO)

SASSUOLO-LAZIO 1-1

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti G., Di Bitonto, Knezovic, Daldum (72' Seminari), Weiss (78' Sandro), Lopes, Minta (78' Vedovati) , Barani, Frangella (72' Moriano), Parlato. A disp: Viganò, Mazzetti, Benvenuti T., Macchioni, Negri, Tomsa, Cardascio. All: Bigica.

LAZIO: Renzetti, Bordon R., Bordon F., Di Tommaso, D’Agostini (87' Sulejmani), Cuzzarella (79' Balde), Bordoni, Serra (65' Munoz), Farcomeni (87' Ferrari), Zazza, Milani. A disp: Bosi, Gelli, Marinaj, Ciucci, Karsenty, Santagostino. All: Pirozzi.

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (Trieste)

Assistenti: Franco - Storgato

Ammoniti: Knezovic (S) Farcomeni, R. Bordon, Zazza (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Triplice fischio. Termina 1-1 tra Sassuolo e Lazio.

90+5' - Bendatura alla testa per Di Bitonto che subisce un colpo. L'arbitro allungherà il recupero.

90+3' - Sul dischetto va Knezovic che spiazza Renzetti.

90+2' - Calcio di rigore per il Sassuolo ottenuto da Vedovati, colpito da dietro da Balde in area.

90' - 5 minuti di recupero.

87' - Per la lazio dentro Ferrari, fuori Farcomeni. Dentro anche Sulejmani, fuori D'Agostini.

84' - Clamorosa chance gettata da Moriano che si coordina bene e trova il tiro col sinistro dal lato destro dell'area.

80' - Chance per il raddoppio della Lazio con Balde appena entrato. L'attaccante non arriva per un soffio sulla sfera a pochi passi da Scacchetti.

79' - Nella Lazio entra Balde al posto di Cuzzarella.

78' - Cambia ancora Bigica: fuori Minta, dentro Vedovati. Fuori Weiss, dentro Sandro.

75' - GOOOOOOLLL LAZIOOOOOO! Palla nella mischia da calcio piazzato: respinge male Scacchetti, non allontana la difesa del sassuolo Bordoni riesce ad impattare e segna il suo primo gol della stagione.

72' - Doppio cambio per il Sassuolo: Seminari e Moriano entrano al posto di Daldum e Frangella.

68' - Giallo per Zazza, graziato dall'arbitro per fallo su Minta che era a tu per tu col portiere.

67' - Ammonito R. Bordon.

65' - Cambio Lazio: Munoz entra al posto di Serra.

57' - Weiss vicinissimo al vantaggio: Minta mette dalla sinistra un pallone in mezzo perfettamente, il compagno tocca male il pallone e lo manda fuori all'altezza del dischetto.

52' - Corner per i neroverdi: Knezovic va direttamente in porta, Renzetti va con i pugni.

50' - Cade male Lopes sulla spalla. Staff medico in campo.

48' - Tiro da lontano di Milani sull'inserimento di Serra che serve il compagno. Scacchetti ci mette i guanti e manda in angolo.

46' - Si riparte con gli stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Si va negli spogliatoi senza recupero.

44' - Altra grandissima parata di Renzetti che si distende sul tiro a botta sicura di Frangella. Pallone mandato alto sopra la traversa.

41' - Ammonito Farcomeni per un intervento in ritardo su Weiss.

40' - Ammoniti Bigica e Pirozzi per qualche parola di troppo dalle panchine.

37' - Grandissimo intervento di Renzetti che smanaccia e manda alto il tiro di Weiss che da posizione quasi impossibile aveva cercato il gol all'incrocio dei pali.

31' - Nuovo angolo per i biancocelesti: Farcomeni dalla bandierina, R. Bordon ci prova di testa raccogliendo il cross, sfera che termina sul fondo.

25' - Knezovic è il primo ammonito della gara per un fallaccio su Di Tommaso.

20' - Va ancora Milani dalla bandierina: cross a rientrare nel mucchio, clamoroso salvataggio sulla linea di Di Bitonto.

20' - Angolo biancoceleste: cross di Farcomeni sul secondo palo, sarà ancora angolo ma dall'altra parte.

17' - Ottima parata di Renzetti sul tiro di Minta. Il portiere della Lazio si fa trovare pronto: prima occasione per il Sassuolo in una gara tutto sommato equilibrata.

11' - Occasione per Knezovic che vede Renzetti fuori dai pali. Il tiro è mal calibrato e il pallone termina sul fondo.

5' - Prima opportunità dalla bandierina per la Lazio: va Milani, passaggio corto, cross dalla destra ma Scacchetti fa facilmente sua la sfera.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Lazio, gara valida per la 28esima giornata del campionato Primavera 1. Momento positivo per i biancocelesti reduci da tre vittorie consecutive: l'obiettivo di oggi è quello di proseguire in questa striscia positiva, consapevoli che di fronte ci saranno i campioni in carica del campionato della scorsa stagione. La squadra di Pirozzi è momentaneamente al settimo posto a 43 punti, neroverdi invece quarti a 53.